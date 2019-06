„Ich weiß nicht, ob jemand von euch mir den Grund erklären kann, aber für mich ist es komplett anders, alleine auf der Bühne zu tanzen, als mit meinem Team anzutreten. Die Gefühle sind einfach nicht vergleichbar“, sagt Tänzer Henning Meyer über seine Auftritte bei seiner letzten Meisterschaft mit dem HK-Dance-Studio. Mit seiner Gruppe „Break Out“ rockte er in dieser Saison einige Meisterschaften und auch bei seinen Solo-Auftritten erhielt er stets gute Platzierungen. Nach seiner Bronze-Medaille bei der Europameisterschaft besuchte er mit fünf weiteren Solo-Tänzern und vier Teams die Westdeutsche Meisterschaft der Organisation „StreetDanceFactory“.

Das Prinzip der „SDF“ unterscheidet sich in einigen Punkten zu anderen Meisterschaften: Nach einer Sichtungsrunde teilen die Juroren alle Tänzer in verschiedenen Leistungsreihen ein. Die höchste Reihe ist die „M-Reihe“(Meister), danach folgen die Buchstaben des Alphabetes in absteigender Reihenfolge. Die Auftritte der Solisten werden nach Geschlecht, Alter und Style unterschieden. Gleich vier der Solo-Tänzer und alle Teams schafften es in die M-Reihe und belegten sogar dort gute Platzierungen.

Die Duos Leon und Ole sowie Celina und Nora erhielten beide die Bronze-Medaillen. Die Tänzer Greta Kubin und Philipp Kuckherm schafften es in die A-Reihe und erhielten dort beide den dritten Platz. Henning Meyer, Vanessa Jusczcak und Kora Kubin belegten den sechsten, vierten und dritten Platz: ebenfalls unterteilt in Geschlechter und verschiedene Style. Kora Kubin trat spontan mit dem Style „Dance Hall“ an und besiegte, trotz fehlendem Training, die Hälfte der Gegner. Die stärkste Leistung des Tages erbrachte die Solistin Malou Heeke, die 25 Gegner zu bewältigen hatte und trotzdem den dritten Platz belegte.

Für alle, deren Interesse nun geweckt worden ist, gibt es im September wieder eine „Audition“, in der sie in eine der Meisterschaftsgruppen aufgenommen werden können. Schnupperstunden sind nach Wunsch auch jetzt schon möglich.