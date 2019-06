Wie praktisch, wenn man in einem Gasthaus lebt: So hatte August Ruhmöller am Mittwoch in der gleichnamigen Wirtschaft in Sinningen eine schöne Umgebung und den Restaurantservice für die Feier seines 90. Geburtstags.

Viele kamen und gratulierten ihm und auch seiner Frau Hildegard, unter anderem Florian Bücker , stellvertretender Bürgermeister (CDU), der namens der Gemeinde eine Urkunde und einen Blumenstrauß überbrachte. Der frisch 90-Jährige hatte zu Beginn des Empfangs noch angekündigt, „groß feiern wir nicht mehr“.

August Ruhmöller mit seiner Frau Hildegard sowie Florian Bücker, stellvertretender Bürgermeister, der im Gasthaus gratulierte. Foto: Alfred Riese

August Ruhmöller kommt aus der Landwirtschaft. Seine Eltern hatten einen Bauernhof, der heute verpachtet ist. Er hat Landwirtschaft gelernt, „aber dann habe ich umgeschaltet auf Gastwirtschaft“, erzählte der Jubilar. Er führte bis zu seinem 75. Lebensjahr das Gasthaus Ruhmöller, dessen Entstehung der Saerbecker Lehrer und Dorfhistoriker Hermann Berg auf das 16. Jahrhundert datiert. Heute noch unternimmt August Ruhmöller täglich seine Fahrradtour.

Der Geburtstagsempfang diente auch dazu, alte Erinnerungen im Kreise von Verwandten und Freunden aufzufrischen oder Jüngere über manchen älteren Zusammenhang aufzuklären. Auch diese Zeitung gratuliert zum 90. Geburtstag und wünscht für die Zukunft Alles Gute.