Nicht verschaukeln lassen, aber schaukeln kann man seit Kurzem in der Tagespflege des Seniorenzentrums am See. Der Förderkreis hat für die Terrasse eine große, stabile, dreisitzige Gartenschaukel angeschafft. Am Dienstag wurde sie offiziell mit einem Sektempfang und einer kleinen Grillparty eingeweiht. Die Salate kamen selbst gemacht aus der Küche der Tagespflege. Gelegenheiten für Feste soll man nicht auslassen, war da die Devise.

Der Förderverein habe „gut ein bisschen investiert“, sagten die Vorsitzende Renate Fischer und die Kassiererin Renate Holtemöller. Genutzt wurde die Schaukel in den vergangenen sonnigen Tagen schon ausgiebig, berichteten Tina Schwieters und Claudia Uphoff vom Tagespflegeteam: als Alternative zum Mittagsschlaf oder einfach nur so. „So eine Anschaffung kommt den Leuten sofort zu Gute“, ist sich Claudia Uphoff sicher. Wegen des großen Erfolgs hat der Förderverein gleich noch einen drauf gelegt und eine zweite Schaukel für den Platz vor dem Haupteingang angeschafft.

Die Tagespflege am Seniorenzentrum bietet zwölf Plätze. Ansprechpartnerinnen auch für Fragen rund um das Thema Pflege und Betreuung sind Claudia Uphoff und Tanja Schwieters, Tel. 02574/ 926138.