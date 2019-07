Er beginnt am Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr im Pfarrheim (obere Etage rechts). Nach kindgerecht gestalteten, etwa 20 Minuten besteht die Möglichkeit, mit einem kleine Spaziergang zur Eucharistiefeier in das große Forum der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) zu wechseln. Thematisch nimmt der Kinderwortgottesdienst die Abschiedsfeste in Kitas, Schulen und Vereinen vor den Ferien auf und fragt kurz vor dessen Namenstag: Wer war eigentlich Christophorus? Schutzpatron der Reisenden, das zeigen Plaketten in Autos. Was sonst noch, zeigt der Kinderwortgottesdienst.