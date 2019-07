Sehr beliebt war laut Kerstin Ahlert , Leiterin der offenen Kinder- und Jugendarbeit im MGH und zusammen mit Heike Koch Organisatorin des Ferienspaßes, die ebenfalls traditionelle Auftaktveranstaltung am ersten Ferien-Montag: ein Vormittag bei der Feuerwehr .

Viele Anmeldungen gab es ihr zufolge auch für die Gummibärchen-Herstellung in der Apotheke, die neuen Angebote Werken mit Holz und Husky-Kuscheln, die Wasserforscher, den Kletterwald, die Rettungshunde und alles, was mit Pferden und Reiten zu tun hat. „Einiges ist schon ausgebucht, aber es gibt auch noch viele Angebote mit freien Plätzen“, möchte Kerstin Ahlert dazu motivieren, Kinder für Ferienspaß-Veranstaltungen anzumelden. In der ersten Woche gibt es freie Plätze bei „Amulett – gestalte deinen eigenen Glücksbringer“ aus dem Kulturrucksack-Programm (Montag, 15. Juli, 10-12 Uhr), beim generationenübergreifenden Sportabzeichen mit dem SC Falke (Dienstag, 16. Juli, 17-19 Uhr) und bei „Gestalte dein buntes Farben-Phantasie-Kreativbild“ (Mittwoch, 17. Juli, 10-12 Uhr.

Der Ferienspaß wird organisiert von der Kolpingsfamilie im Auftrag der Gemeinde Saerbeck. Die Programmhefte mit 60 Angeboten sind mittlerweile größtenteils vergriffen. Sie stehen aber zum Download bereit auf der Homepage der Kolpingsfamilie. Im Heft finden sich Hinweise zur Anmeldung.

Seit Mittwoch hat das Ferienspaß-Büro im MGH geöffnet: montags und freitags 10 bis 12 Uhr, mittwochs 17 bis 19 Uhr, ✆ 0 25 74/8626. Anmeldungen sind dort zu den Öffnungszeiten und über den Briefkasten möglich (gegebenenfalls mit Teilnehmerbeitrag).