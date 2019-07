Um 20 Uhr erreichten sie das „Eastside Kegel- & Bowlingcenter“ in Ostbevern, in dem sie den Abend in Kleingruppen verbrachten. „Natürlich machen solche Aktionen Spaß, aber es hat auch einen Sinn, weshalb wir das machen“, sagte Vorstandsmitglied Julius Kokenbrink .

Neben dem Vorteil, dass man bekannte Gesichter wiedersieht, hat der Ausflug noch einen positiven Effekt. In diesem Jahr nimmt die KLJB Saerbeck an der Aktion „KLJB Collecting“ des Bistums Münster teil, und der Bowling-Ausflug hilft der Landjugend, Punkte zu sammeln. Das Prinzip der Bistumsaktion: Für jede Aktion gibt es Punkte. Gemeinnützige Aktionen, ortsübergreifende Aktionen und Neuaufnahmen zählen dabei besonders. „Wir helfen beim Kirchenumbau, haben Veranstaltungen anderer Landjugenden besucht und möchten mit dem Ausflug natürlich auch etwas an unsere eigenen Leute zurückgeben“, so Vorstandsmitglied Lukas Behring.

Die Liste mit Aktionen verlängert sich, und die Punkte für die Saerbecker Landjugend wachsen stetig. „Unsere Teilnahme hat mehrere Vorteile. Zum einen werden wir aktiver, und die KLJB bekommt mehr Aufmerksamkeit. Aber viel wichtiger ist die Tatsache, dass wir dabei unseren gemeinnützigen Faktor wiederfinden“, so Johannes Teigeler, stellvertretender Vorsitzender.

Nach einem schönen, geselligen Bowlingabend können sich alle Mitglieder auf das KLJB-Schützenfest im September freuen.