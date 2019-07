Mit dem Fahrrad ging es am Samstag auf die gut 30 Kilometer lange Reise. Ohne Zwischenfälle erreichte der Tross das bereits am Tag zuvor von den Betreuern errichtete Zeltdorf. Nach der Zeltaufteilung wurde ausgiebig das Lager erkundet. Nach einem leckeren Hamburger-Abendessen klang der Abend am Lagerfeuer aus.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des runden Leders. Bei einem großen Lagerturnier wurde in bunt gemischten Mannschaften das Siegerteam ermittelt. „Die Stimmung ist top, alle Kinder sind super zufrieden“, berichtet Lagerleiter Nikolas Beermann.

Die im Laufe der Woche steigenden Temperaturen werden für Schwimmbadbesuche genutzt. Eine Stadtrallye, verschiedene Lagerspiele und Turniere sowie weitere Aktionen sorgen dafür, dass keinerlei Langeweile im Falke-Camp aufkommt. Auch die ein oder andere Überraschung hat das Betreuerteam für die Falke-Kids parat.

Am kommenden Samstagnachmittag wird der große SCF-Tross in Saerbeck am Falke-Stadion zurückerwartet.