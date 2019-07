Blutspendetermin am Dienstag

Saerbeck -

Der DRK-Ortsverein Saerbeck lädt zum Blutspendetermine in den Sommerferien ein. Er findet statt am Dienstag, 23. Juli, von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG), Schulstraße 10-12.