Mit mitgebrachten Stoffen, Farbe, Glitzer, Deko, Klebeband und Wolle konnten die Kinder ihren eigenen Zauberstab schmücken, der sie in eine magische Welt begleitete.

Die Schwestern Kairi (neun Jahre) und Jessica (sechs) verzauberten sich gegenseitig und spielten die Geschichte des Froschkönigs nach. Als Frosch hüpfend durch den Raum brachten sie sich nicht nur gegenseitig zum Lachen. Die sechsjährige Ida schmückte ihren Feen-Zauberstab mit bunten Farben, Glitzer und einem Perlenarmband. Blumige Bänder hingen hinunter, die mit passendem Deko-Klebeband festgemacht wurden. Ein Diamant auf der Spitze vollendete den Feen-Look.

Der ebenfalls sechsjährige Louis verwandelte seinen Zauberstab in ein Lichtschwert im „Star Wars“-Stil, indem er den unteren Teil schwarz anmalte und oben mit grünen und blauen Stoffbändern die Farbe reinbrachte. Von Glitzer sei er nicht so begeistert, weshalb er eher zur Wolle und Stoffen gegriffen hat.

Yvonne Kamp begann auch diese Bastelstunden mit einer Geschichte, die in das Thema einführen sollte: „Es war einmal ein Zauberer, der wohnte in einem dunklen, grauen Wald. Eines Tages sah er einen Regenbogen, fing ihn ein und verwandelte den grauen Wald in ein Regenbogenland. Doch die Kinder des Dorfes fingen an, den Regenbogen zu vermissen. Sie gingen zum Zauberer und wollten den Regenbogen zurück. Als Tausch boten sie an, alles in dem dunklen, grauen Wald bunt anzumalen, damit dem Zauberer die Farben erhalten bleiben und der Regenbogen wieder frei ist“, erinnerte sich der achtjährige Ben, der seinen Zauberstab mit vielen bunten Farben und Sternen versah, um auch ein Zauberer zu sein. „Ich mag besonders die Geschichten, die sich gut eignen, um den Kindern das Thema zu erklären. Daraus kann dann jeder ganz kreativ und individuell seinen Zauberstab kreieren und seine Impressionen aus der Geschichte miteinbauen“, fasste Yvonne Kamp zusammen.