„Aber wir spielen nicht gegeneinander, sondern miteinander in gemischten Teams“, stellt Boule-Freund Berthold Heim auf dem Trainingsplatz in der Bachaue sofort klar, „wir sind ja alle Europäer“.

Das aus Frankreich stammende Mannschafts-Zielwerfen mit Metallkugeln eignet sich für jedes Geschlecht und Alter, auch das höhere, findet er und schätzt die Bewegung an der frischen Luft – und die gute Stimmung auf dem Bouleplatz in Saerbecks guter Stube hinter dem Mehrgenerationenhaus (MGH). Typische Meinungsäußerungen an einem der Spielnachmittage, während die Kugel noch unterwegs ist: „Ja, das könnte passen – sauber!“ Es sind aber auch kleine Frotzeleien drin, wenn die Kugel näher am Schweinchen auf der Bahn nebenan liegt als am eigenen. Das Schweinchen ist das Ziel, eine kleine Holzkugel. Ernst gemeint ist an diesem Tag der Dank an die Gemeinde, die binnen zwei Tagen die Eichen neben dem Platz vom Prozessionsspinner gereinigt hat.

Die Boule-Freunde trainieren in der Bach­aue für das Partnerschaftsturnier in Ferrieres. Foto: Alfred Riese

Wenn jemand zum Schnuppern vorbeikommen möchte, können Kugeln gestellt werden, erklärt Berthold Heim. Der Gebrauch eines magnetischen Stabs zum Aufheben sei keineswegs verpönt, wenn Rücken oder Knie nicht mehr so wollen.