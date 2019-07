Das Hauptstück ist die Gospelmesse „Kyrie“ des zeitgenössischen Komponisten Stephan Zebe . Dafür hatten der Gospelchor der Kolpingsfamilie Saerbeck bereits im vergangenen Jahr bei Auftritten in Saerbeck und Münster viel Applaus bekommen. Des Weiteren steht im Terminkalender des Chors die Mitgestaltung eines Gottesdiensts in der Christus-Kirche, Am Wilhelmplatz in Greven, am Freitag, 20. September, ab 19 Uhr.

Der Gospelchor „feel go(o)d“ probt regelmäßig alle 14 Tage donnerstags ab 19.45 Uhr für zwei Stunden im Bürgerhaus, Ferrieresstraße. „Neue Mitglieder sind immer willkommen, ein unkompliziertes Ausprobieren ist jederzeit möglich“, lädt der im Jahr 2003 aus einem Projekt heraus gegründete Chor mit aktuell rund 50 Sängerinnen und Sängern zum Mitsingen ein. Zum Repertoire gehören neben Gospels auch Chorwerke verschiedener Epochen.