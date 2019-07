Bei einer Hitze von 33 Grad verbrachten 35 Jungen und Mädchen den Nachmittag in der Reithalle Ottmann. Immer wieder stellten sich die Kinder in die Schlange an, um nochmal zwei Runden geführt zu werden.

Bei sieben Ponys konnte jedes Kind circa zehn Runden auf einem Ponyrücken verbringen. Für Sicherheit und Versorgung war gesorgt: Jeder der jungen Teilnehmer hatte einen mitgebrachten Helm auf und durfte sich so viele Muffins und Capri-Sonnen nehmen, wie sie wollten.

Unter den Ponys waren vier Schulponys, die der Reitverein St. Georg für den Reitunterricht einsetzt. Amigo, Ella, Hatschipu und Nando waren also den Kinderkontakt gewöhnt. Prelude, Bonnie und Jini dagegen waren drei Ponys von Privatleuten aus dem Verein, die die Vierbeiner für die Aktion zur Verfügung stellten.

„So gut wurde das Angebot die vergangenen Jahre auch angenommen. Aber das hier war eine sehr angenehme Gruppe. Es gab keine Komplikationen“, berichtete Kira Dembsky-Kuberek, Jugendwartin des Vereins. „Alle Kinder waren sehr tierlieb und ruhig – das ist das Wichtigste.“