Nächstes Ghana-Projekt in Planung

Saerbeck -

Die Partnerschaft zwischen der St.-Georg-Pfarrgemeinde in Saerbeck und St. Theresa in Damongo in Ghana hat Wurzeln geschlagen, die sich allmählich ausbreiten. Dieses Bild vermittelte der Dankeschön-Abend, den der Eine-Welt-Kreis von St. Georg kürzlich für Spender und Unterstützer veranstaltete.