Um ein Gefühl für die Farben und die Vorangehens weisen zu bekommen, sollte jedes Kind drei Hintergründe besprayen: einmal mit Namen, ein farbiges und einen Farbverlauf. „Dabei können die Kinder schon Mal üben, von welcher Entfernung und mit welcher Kraft sie am besten sprühen sollten“, erklärte Brigitte Bäumer , Künstlerin und zum wiederholten Male Kursleiterin einer Ferienspaß-Aktion. Während die Hintergründe trockneten, widmeten die Kinder sich ihren ersten Motiv-Ideen für ihre Schablonen. Der Schritt entwickelte sich jedoch schwieriger als gedacht, da die jungen Teilnehmer etwas weiter denken mussten als bei anderen kreativen Aktivitäten. „Das ist wirklich ein Gehirntraining, da man auf die Wirkung und die Funktion der Schablonen achten muss. Will man beispielsweise ein A machen, muss man einen Weg finden, die Umrandung und das innere Dreieck deutlich zu machen“, so Brigitte Bäumer. Mit diesen und weiteren Hilfestellungen unterstützte sie die Kinder, damit nachher jeder ein gelungenes und individuelles Bild mitnehmen konnte.

So auch die elfjährige Rebecca, die sich für eine Qualle als Motiv entschied. „Ich habe auch mit meinem Namen und den zwei Hintergründen angefangen. Für die Qualle werde ich wahrscheinlich den einfarbigen Hintergrund nehmen, weil man dann mehr Spielraum für andere Farben, Schattierungen und Verläufe hat.“ Beim Ausschneiden der Qualle benötigte auch sie etwas Hilfe, um nicht die falschen Sachen mit auszustechen. Nachdem die Schablone fertig war, wurde sie auf den Hintergrund gelegt und mit weiteren Farben besprüht. „Man kann echt alles als Schablone nehmen. Einen Grashalm, Klebeband oder sogar die eigenen Hände. Man muss nur die Möglichkeiten erkennen“, so Brigitte Bäumer.