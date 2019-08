Die Tour findet statt am 26. Oktober. Start ist um 12 Uhr. Mit einem Bus geht es nach Dortmund, vor Ort wird eine Führung durchs Museum angeboten, die Rückkehr in Saerbeck ist für 18 Uhr geplant.

Die Besucher erwartet in Dortmund mehr als nur ein Museum. Magische Momente und Originalexponate des Fußballs sowie technisch-interaktive Highlights einschließlich eines 3 D-Kinos machen deutlich, warum der Fußball als die bedeutendste Nebensache der Welt gilt.

2015 eingeweiht, beherbergt das DFB-Museum einmalige Fundstücke der deutschen Fußballgeschichte wie die von allen Spielern unterschriebene Originalverpflichtungserklärung der DDR-Elf bei der WM 1974, den aus dem Rasen herausgefrästen Elfmeterpunkt, von dem Andreas Brehme 1990 beim WM-Finale in Rom den Siegtreffer gegen Argentinien schoss. Auch der originale, ungeputzte Fußballschuh von Mario Götze ist zu sehen, mit dem er 2014 – erneut gegen Argentinien – in der Verlängerung das entscheidende Tor zum vierten WM-Titel schoss. Und natürlich wird auch das Geheimnis um das berühmt-berüchtigte dritte Tor beim WM-Finale 1966 in Wembley gelüftet. All das und noch viel mehr wird den Teilnehmern unter fachkundiger Führung präsentiert und erläutert. Und am Ende werden auch alle wissen, welcher Spieler es weltweit als einziger geschafft hat, bei zwei Weltmeisterschaften zwei Elfmeter mit zwei verschiedenen Füßen zu verwandeln, schreibt der Heimatverein.