Die älteste Partei Deutschlands pflegt auch in Saerbeck Traditionen. Schon seit elf Jahre beteiligt sich der Ortsverein der SPD mit Bernd Schweighöfer und Carl Jansen am Ferienspaß-Programm der Gemeinde und der Kolpingsfamilie.

Wie seit einigen Jahren für die Jüngsten üblich, führte der erste Termin zur Polizeistation in Greven, berichtet die SPD in einer Pressemitteilung. Ein alter Bekannter, der Dorfpolizist Detlev Twardokus, begrüßte die kleine Gesellschaft in der Zentrale. Spannender war die Schießanlage. Dort konnten die Besucher Schutzwesten anprobieren und fühlen, wie schwer eine Pistole ist. In der Gefängniszelle wollte niemand landen. Aber spannend war zu erfahren, warum in der Ausnüchterungszelle die Matratze auf der Erde liegt und die komische Metalltoilette auf dem Boden. „Und was passiert, wenn der Mann klingelt?“ Neben dem Erkennungsdienst war die Inspektion des Streifenwagens für Ferienspaß-Kind Jasper am spannendsten.

Die zweite Tour des SPD-Ortsvereins führte in den Kletterwald nach Ibbenbüren – trotz Regenwetter. Doch alle 16 Kinder erschienen mit gepacktem Rucksack und vorsichtshalber Regenzeug an der Volksbank. Auf zum Abenteuer: Klettergurt anlegen, Einführung ins Klettern, dann ging es endlich los. Die Jüngsten hatten Spaß am Parcours mit einem Meter Kletterhöhe und die Mutigen probierten Risiko- und Seilbahn-Parcours aus. Den Abschluss bildete traditionell ein Eis bei Calzavara, schreibt die SPD.