Einen Erste-Hilfe- Kurs hat fast jeder absolviert, für die Führerscheinprüfung oder für den Beruf. Gebraucht werden diese Fähigkeiten in unerwarteten, akuten Notsituationen, um Leben zu retten. Aber was ist mit Sterbenden, mit Schwerkranken? Das Lebensende nahestehender Menschen macht Angehörige, Freunde und Nachbarn oft hilflos. Der Ambulante Hospizdienst Emmaus des Caritasverbands Emsdetten-Greven bietet deshalb in Anlehnung an die Erste Hilfe erstmalig einen kompakten Letzte-Hilfe-Kurs an.

Die Leiterinnen der Letzte-Hilfe-Kurse der Caritas (von links): Mechthild Bunte, Petra Krumböhmer, Mechthild Autermann und Maria Schwering. Foto: Caritasverband Emsdetten-Greven

Für einen Menschen da sein, der im Sterben liegt? „Der Tod ist in unserer Gesellschaft häufig ein Tabuthema, man könnte meinen, er hat in unserer modernen Welt keinen Platz mehr“, sagt Petra Krumböhmer , Koordinatorin des Ambulanten Caritas-Hospizdienstes Emmaus. Im Letzte-Hilfe-Kurs „vermitteln wir das ,kleine Einmaleins´ der Sterbebegleitung“, erklärt sie, „das Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen“. Es geht einerseits um mehr Lebensqualität, um das Lindern von Leiden, Unruhe, Angst oder Schmerzen. Es geht andererseits um Grundwissen, Orientierung und um die Ermutigung, sich Sterbenden zuzuwenden.

Dieser Kurs wendet sich speziell an Menschen, die über keine Grundqualifikation in diesem Bereich verfügen. Er besteht aus vier Unterrichtseinheiten mit jeweils 45 Minuten Dauer und wird an einem Nachmittag/ Abend durchgeführt.

In Saerbeck findet der erste Kurs statt am Freitag, 6. September, 15 bis 19 Uhr, in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) in dessen Räumen an der Emsdettener Straße 1. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 beschränkt. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.