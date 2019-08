Auch in diesem Jahr sammelte der Inder zuvor Spenden für seine mittlerweile schon traditionelle Reise. Über Kollekten, Privat- und Unternehmensspenden kamen insgesamt 33 000 Euro zusammen (zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es knapp 25 000 Euro).

37 Grad herrschen derzeit in Indien. Keine angenehmen Temperaturen und Pfarrer Chopparapu sagt sogar, dass die Hitze für ihn in Deutschland deutlich angenehmer und besser aushaltbar sei als in Indien. Nichtsdestotrotz starte er bereits direkt nach seiner Ankunft am Mittwoch mit seinen Projekten. Er besuchte ein Internat für taubstumme Kinder in Kodur in seinem Heimatbistum Nellore. Nach Möglichkeit versucht er jedes Jahr, die Kinder und Ordensschwestern hier zu besuchen, die ganzjährig mit Spendengeldern aus Saerbeck unterstützt werden. „Die Kinder und Ordensfrauen haben sich sehr gefreut“, berichtet Pfarrer Chopparapu. „Ich habe Bischof Moses Praksam 7000 Euro für die Kinder überreicht. Er schickt dem Internat monatlich Geld“, erzählt er weiter. Weitere 3000 Euro erhielt der Bischof für Wasser und Computer an einer Schule. Dadurch soll den Kindern ein modernes Lernen ermöglicht werden, was ihnen bessere Zukunftschancen sichert. Pfarrer Chopparapu plant, in den nächsten Tagen gemeinsam mit dem Schulleiter Computer zu kaufen und diese an der Schule zu installieren.

10 000 Euro erhielt der Bischof des Bistums Nellore in Indien. Hiermit soll zum einen das Internat für taubstumme Kinder monatlich unterstützt werden, und zum anderen sollen Computer für eine Schule angeschafft werden. Foto: privat

Weiter hat Pfarrer Chopparapu vor, am 25. August Augenoperationen durchführen zu lassen. „Die Nachfrage nach den Untersuchungen hier ist immer noch so groß“, begründet er seine Pläne. Die Augenoperationen wurden bisher in jedem Jahr in Nellore durchgeführt. Viele vor allem ältere Menschen leiden an Augenkrankheiten und können es sich nicht leisten, einen Arzt zu besuchen. Pfarrer Chopparapu erklärt: „Die Ärzte wohnen zum einen meist sehr weit weg und sind zum anderen sehr teuer.“ Vor den Untersuchungen spricht er noch mit einigen Eltern und Kindern, die das ganze Jahr über aus Saerbeck mit Schulgeld, Heften und Kleidung unterstützt werden.

Am Freitag hat Pfarrer Chopparapu seine Reise innerhalb Indiens fortgesetzt, indem er zu seinem Elternhaus gefahren ist. „Ich freue mich so sehr, meine Eltern und Familie wieder zu sehen“, schreibt er. Mit ihnen zusammen hat er am Sonntag die heilige Messe besucht und sie selbst gehalten.

Neben dem Internat für taubstumme Kinder, den Schulcomputern und den Augenoperationen soll zusätzliches Geld in eine Suppenküche investiert werden. „Es gibt wirklich große Not, dass den alten Menschen hier täglich mit einer richtigen Mahlzeit geholfen wird“, erläutert der Pfarrer. Viele Organisations- und Planungsarbeiten kämen hier noch auf ihn zu. Er verspricht, weiterhin von seinen Aktivitäten in Indien zu erzählen und richtet große Dankbarkeit für die Hilfsbereitschaft und die Spenden aus Saerbeck aus.