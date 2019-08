„Ein Urgestein des Dorfes und immer aktiv dabei, wenn in Saerbeck etwas Wichtiges anstand“, so beschrieb Bürgermeister Wilfried Roos den Verstorbenen bei dessen 90. Geburtstag im Februar. Im Juni war er noch bei einem Ehrennachmittag als zweitältester Feuerwehrmann im Kreis Steinfurt gefeiert worden. Der Freiwilligen Feuerwehr war Josef Thiemann 1944 beigetreten. Von 1973 bis zum Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 1989 führte er den Löschzug Dorf.

Vielen Saerbeckern dürfte Josef Thiemann in Erinnerung sein als der Kutscher auf dem Bock, der Schützenkönige, Bürgermeister und Kindergarten-Kinder in seinen Gespannen fuhr. Er war 70 Jahre lang in der Kolpingsfamilie aktiv, gründete dort den Kolping-Karneval mit Umzug und das Blasorchester mit. Aus seiner Zeit im Kirchenvorstand zählt das Pflaster des Kirchplatzes zu seinen Hinterlassenschaften. Auch mit dem Spielmannszug Dorf und dem Reiterverein St. Georg war Josef Thiemann – unter anderem – verbunden. „Was wäre eine Gemeinde ohne Leute wie dich, die sich so engagieren“, fragte Bürgermeister Roos bei Thiemanns 90. Geburtstag.

Josef Thiemann wurde 1929 in Saerbeck geboren. Er arbeitete beim Landschaftsverband in der Straßenmeisterei. 1958 heirateten er und seine ebenfalls in diesem Jahr verstorbene Frau Angela. Das paar hinterlässt vier Söhne und zwei Töchter.