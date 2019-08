Hegeringleiter Hubert Entrup begrüßte die teilnehmenden Schützen am Schießstand Merzen. Geschossen wurden die Büchsen- und Flintendisziplinen nach der Schießordnung des Deutschen Jagdschutz-Verbandes (DJV).

Schießwart Bernhard Schröer und Kugelstandaufsicht Friedhelm Strotbaum leiteten die verschiedenen Schießwettbewerbe. Am Abend nach den Wettbewerben wurde bei Familie Timmermann gegrillt – Nils Timmermann ist einer der ausgebildeten und staatlich geprüften Schießleiter im Hegering Saerbeck. Dort fanden auch die Siegerehrungen und die Übergabe der Pokale an die siegreichen Schützen statt. Zuerst aber wurde Theodor van de Flierdt für seine 65-jährige Mitgliedschaft im LJV-NRW geehrt. Der Hegringleiter lobte das vorbildliche waidmännische Wirken und sein Wissen über die Natur und unsere heimischen Wildarten.

Nach der Ehrung gratulierte Hubert Entrup den Gewinnern der einzelnen Disziplinen und überreichte ihnen die Pokale für die einzelnen Wertungsklassen. Der Pokal in der Juniorenklasse ging an Simon Hubeny, in der mittleren Altersklasse errang Hubert Entrup selbst den Pokal. Da er auch die meisten Punkte gesamt in Skeet-/Trap- und Büchsendisziplinen erzielte, wurde er ebenso Gesamtsieger des diesjährigen Hegeringschießens. Bernd Schröer, Schießwart im Hegering, errang die Ehrenscheibe und den Pokal in der DJV-Büchsendisziplin.

In der Seniorenklasse sicherte sich Heribert Diesel den Pokal, den er damit bereits mindestens zum vierten Mal in Folge erringen konnte. Alle Teilnehmer erfüllten die Anforderung zum Erhalt der Schießnadeln 2019 für die DJV-Disziplinen „Büchse und Flinte“ und erwarben zudem den Schießübungsnachweis nach dem neuen Jagdgesetz in NRW, schreibt der Saerbecker Hegering.