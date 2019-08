Rutschen liegen voll im Trend

Dabei waren am Dienstag zwei neue Trends zu beobachten. Das Schild an der Palettenkonstruktion weist die Adresse „Bauspielplatzstraße 2“ aus. Daneben lädt eine selbst gezimmerte Rampe zu Rutschpartien ein. Diese Idee fand rasch Nachahmer, berichtet die Bauherrengruppe. An der Hütte nebenan ist sogar eine der typischen blauen Plastikrutschen aus dem heimischen Garten angenagelt. Der Hausnummer zwei bleibt aber ein Alleinstellungsmerkmal: die Brücke zum höher gelegten Freisitz. Gut, wenn der Mühlenbach mal sehr hohes Hochwasser führen sollte. Dann wäre auch immer noch die Fahne zu sehen, die Pfadfinder Jannik zusammen mit Mika, Isabella, Luca, Lukas, Jan und Justus gehisst hat.

Noch höher weht nur das Banner nebenan mit den Handabdrücken der Hüttenbaumeister und dem Kürzel „KVBM“. Das könnte vielleicht für „kleiner Verein bauwütiger Minis“ stehen. Ohne Fahne musste an Dienstag noch der zweigeschossige Prachtbau am Fußweg auskommen. Dafür hatten die sechs Familien mit einem ganzen Rudel Kinder zwischen zwei und acht Jahren ihren Palast schon mit einer Leiter ausgestattet – und mit einer Rutsche. Im Erdgeschoss soll die Werkstatt sein, erklären die Kinder ihren Plan. Da ist aber niemand drin. „Fahne kommt noch“, ruft Simon von der Dachterrasse.

An der Hanglage zur Ferrieresstraße wird der Bauspielplatz zur Werft. Dort guckt einen ein lila-blauer Kuschel-Kalmar als Gallionsfigur vom Bug des Schiffs mit dem Namen Leviathan an. Diese Konstruktion war die Idee von Lee, die Segelschiffe so sehr liebt. Das Segel ist auch schon gehisst. „Die Kombüse kommt später“, sagt Lee und verschwindet durch die Deckluke nach unten, um ihren Piratenhut zu holen.

Nebenan können Sami, Yaya, Yanis und Neels die berühmte Szene aus dem Film „Titanic“ auf ihrem eigenen Boots-Bug nachspielen. „MS Nysy“ wollen ihre segellose Konstruktion nennen. Derweil sucht der Kolping-Familienkreis an seinem Bau – mit der Plastikrutsche – das Gleichgewicht – und zwar auf einer Balkenwaage, die diesen Namen einmal wirklich verdient. Mädchen gegen Jungs: Wer bringt mehr Gewicht auf die Waage? Zwei Balkenlängen entfernt hat ein junges Quintett das Spitzdach aufgesetzt und sägt an der Terrassenüberdachung. Überall auf der Wiese klingt das Tok-tok der Hämmer auf den Nägeln, das Ritsche-Ratsche der Sägen. Es wird viel gelacht, man besucht die Nachbarn, fragt nach Holz, nach Nägeln, nach Kaffee.

Die Herren über das Hüttenbaugebiet sitzen nicht im nahen Rathaus, sondern auf ihrem Hügel mit der Beachflagge der Kolpingsfamilie als Veranstalter des Spaßes. Markus Liemann, Peter Mersmann, Ralf Eisenhut, Florian Autermann, Jannik Liemann und Sebastian Hoppe sind der Kern des Orga- und Aufsichtsteams. Dazu kommen immer wieder Helfer. Sie machen Bauaufsicht und Bauberatung, geben Getränke aus. Sie behalten den Überblick, erinnern an die Regeln und würden Verletzungen versorgen, wenn es welche gäbe. Und sie sind um 12 Uhr zuständig für den Ruf: „Mittagpause!“ Da fallen die Hämmer aus den Händen und Ruhe ist – aber nur für zwei Stunden. Um 14 Uhr geht es weiter. Dann sind an diesem Dienstag auch endlich auch die Lagerfeuer an den Hütten erlaubt. Der Löschteich aus Siloplane vor dem Aufsichtshügel ist schon gefüllt – auch eine neue Idee für die uralte Traditionsveranstaltung Bauspielplatz.