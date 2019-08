Auf 700 000 Euro schätzte Bauamtsleiter Andreas Fischer in der Ferien-Sondersitzung des Gemeinderats die Kosten für einen Neubau auf dem aktuellen technischen Stand. Und er machte es eilig. Die Verwaltung schlug in ihrer zehn Tage vor der Sitzung verteilten Vorlage vor, die Summe außerplanmäßig in den laufenden Haushalt zu schreiben, um noch in diesem Jahr den Auftrag planen lassen, ausschreiben und vergeben zu können. Die Politik wollte nicht so viel Gas geben.

Für die CDU forderte Bernd Willebrandt, dass Thema in den Sitzungsdurchgang im September zu verschieben. „Anhand der Vorlage konnte unsere Fraktion nicht beraten, das ist ein echtes Problem für uns“, erklärte er. Willebrandt sorgte sich auch darum, dass die CDU-Ratsmitglieder die plötzliche hohe Summe in ihren Wahlbezirken unter diesen Voraussetzungen schwer erklären könnten.

Dem Wunsch nach Vertagung durch eine Fraktion schlossen sich die anderen traditionell an. Vorher allerdings gab es eine Reihe von Fragen und Kritik. Gibt es Fördermittel? Wäre Strom als Energiequelle nicht flexibler? Wie sehen die Wärmeabnahmeverträge mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (EGST) und deren Kompostwerk aus, wollte Matthias Ahmann (CDU) wissen. Wie würde sich die Investition amortisieren, war die Frage von Christian Schulte (SPD). „Keine Dringlichkeit, mal eben so ohne Beratung im Fachausschuss über 700 000 Euro zu entscheiden“, sah Mechthild Lüggert (UWG). Weil auch noch „andere große Brocken“ anstünden, wolle die UWG das Thema im Rahmen der großen Haushaltsdebatte beraten.

Antworten auf viele Fragen boten die Verwaltungsvorlage sowie Bürgermeister Wilfried Roos und Bauamtsleiter Fischer: Mehr als 30 Jahre Betriebszeit, ausgelegt für ein Munitionsdepot, das der BEP vorher war, und auf billiges Öl, wohl viele kleine Lecks, aber zwei von zehn Kubikmeter Heizwasserverlust pro Woche mittlerweile, die Festlegung auf Nutzung von Wärme aus dem BEP. Es gehe akut nur darum, die Planung anzustoßen, warb Bürgermeister Roos vergeblich. Wärmelieferverträge seien zu bedienen. Auch Fischers Hinweis auf wahrscheinlich rasch steigende Preise und teure fortlaufende Leitungsverluste stimmte niemanden um.

„Wir sollten nicht unter Zeitdruck und mit wenig Informationen entscheiden“, forderte Christian Schulte. Weiter geht es im September.