Mit dem Kennenlernen fängt es an

Mit leidenschaftlichen Plädoyers gegen absoluten Individualismus und Nationalismus und für eine gemeinsame Gesellschaft, die Würde und Freiheit für alle an erste Stelle stellt, bekräftigten am Wochenende die Gemeinde Ferrieres in Frankreich und Saerbeck ihre 25 Jahre alte Partnerschaft. Bei mehr als 30 Grad und einem voll gepackten Zwei-Tages-Programm nahmen sich die Bürgermeister die Zeit klarzustellen, worum es eigentlich geht.

Mehr als 100 Saerbecker waren über rund 800 Kilometer zu dem Festwochenende angereist. Die Partnerschaftsvereine hatten alle in Gastfamilien vermittelt, was das direkte Kennenlernen - oder Wiedersehen - garantierte.

Beim Festumzug durchs Dorf zeigten sich Saerbecker und Ferrierois nicht nur bei der Flaggenauswahl europäisch. Foto: Alfred Riese

Auf dieser Art von Kontakt, „auf dem alltäglichen Zusammensein und Zusammenwirken beruht das Europa, von dem so oft die Rede ist“, sagte Gerard Larcheron, Bürgermeister von Ferrieres. Es rücke die „Lebensgemeinschaft“ ins Bewusstsein, auch weltweit. Den europäischen Gedanken, beruhend auf den Elysee-Verträgen der vormals verfeindeten Staaten Frankreich und Deutschland, nannte er „eine Chance für die Geschichte und den Frieden“. Den beiden Ländern sprach er eine Führungsrolle dabei zu, über die Ökonomie hinaus, die nicht das Ideal sein könne. Es sei „unsere Pflicht, den Mut zu haben, unsere eigene Identität und die Bestimmung für die Zukunft zu hinterfragen“.

„Wenn wir heute nach Ferrieres fahren, fühlen wir uns zu Hause“, stellte Bürgermeister Wilfried Roos fest. Vielfältige Beziehungen seien entstanden, die den jeweils anderen auch in den Unterschieden näher gebracht hätten. Diesen Weg wolle man weitergehen in dem Bewusstsein, dass“die Verständigung und Freundschaft zwischen den Volkern Europas nur von uns selbst aufgebaut werden kann und nur dadurch die Grundlage für einen dauerhaften Frieden in Europa gebildet werden kann“. Einen solchen Frieden gebe es nicht von Natur aus, er müsse von den Menschen geschaffen werden. Um dieses Bewusstsein wach zu halten, brauche es besonders Begegnungen unter Jugendlichen und Schülern.

Wie viel in den vergangenen Jahren für die Partnerschaft getan wurde, belegte die große Zahl an Ehrungen und Danksagungen für aktuelle und frühere Aktive. Die Unterschriften unter den erneuerten Partnerschaftsurkunden leisteten zusätzlich zu den beiden Bürgermeistern die Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine, Guy Beauvais und Waltraud Klostermann.

Jede Menge Gelegenheit, sich näher zu kommen Mehr als zwölf Programmpunkte hatten die Regisseure des Partnerschaftsjubiläums in Ferrieres in zwei Tagen untergebracht. Der Umzug von Gruppen und Bürgern beider Orte durch Ferrieres war der lauteste und bunteste. Zeit für Wiedersehen oder Kennenlernen blieb bei den Abenden in den Gastfamilien, bei gemeinsamen Spaziergängen, beim Festessen und -ball, dem gemeinsamen Boule-Turnier oder dem lockeren Platzkonzert des Kolping-Blasorchesters. Schüler des Colleges P.A. Renoir beteiligten sich mit einer Präsentation zu Karl, dem Großen. Maria Kranz, Witwe des früheren Gemeindedirektors und Mitbegründers der Partnerschaft, Josef Kranz, wünschte sich im Rückblick auf 25 Jahre, „dass die Partnerschaft zum Wohle von Saerbeck und Ferrieres, Deutschlands und Frankreichs und Europas weitergeht“. Für den gemeinsamen Gottesdienst hatten Vertreter der St.-Georg-Gemeinde Friedenssteine mitgebracht. ...