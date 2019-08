Siebte Kita rückt in den Fokus

Im letzten Drittel der Fahrt rückte Wilfried Roos mit der Info raus. Das Kreisjugendamt habe angekündigt, dass für das Jahr 2022 der Bedarf für zwei weitere Kita-Gruppen besteht. Damit rückt eine mögliche siebte Kita in den Fokus der Verwaltung. „Das kam überraschend“, sagte Roos und verwies auf die Betreuungsstruktur mit U 3-Betreuung, die sich geändert habe.

Bis zu dieser Nachricht hatten die Senioren schon einiges gesehen. Zwei klimatisierte – bei den hochsommerlichen Temperaturen besonders wichtig – Busse machten sich am Dienstagnachmittag am Parkplatz der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) auf den Weg, in einem Bürgermeister Roos, in einem seine Stellvertreter Florian Bücker und Annegret Raffel. So erhielten die Senioren die Infos zur gemeindlichen Entwicklung aus erster Hand. Zunächst ging es in das Gewerbegebiet Schulkamp mit dem Hinweis auf die Neuansiedlungen der Firmen Konopka, Hesselkamp Iso-Contor und Fliesen Schlüter (im Bau). Vor Saertex verkündete der Bürgermeister, dass Saertex Multicom noch einmal erweitert. Derzeit wird die Zufahrt zum Tor 1 angelegt. Damit sei Saertex von Tor 1 bis 6 komplett ausgebaut. „Wenn Saertex weiter wachsen möchte, dann kann sich der nächste Bürgermeister darum kümmern. Da kann ich Bruno (Lammers, Saertex-CEO) nicht mehr helfen“, so Roos, für den es die vorletzte Seniorenfahrt war. „Ab 2021 sitze ich hinten.“

Bürgermeister Wilfried Roos. Foto: Jan-Philipp Jenke

Über Richter Express verriet Roos, dass das Transport- und Logistikunternehmen auf die andere Seite der B 219 wechseln möchte. Gespräche liefen aktuell. Bei der Betriebsbesichtigung erfuhren die Teilnehmer, dass sich das Unternehmen auf die Sicherung von Luftfracht spezialisiert hat, dafür vom Luftfahrtbundesamt zertifiziert ist. Dies geschieht beispielsweise durch ein Röntgengerät, wie man es vom Flughafen kennt – nur viel größer, Wert: eine viertelmillionen Euro. Die Senioren fragten interessiert nach, welche Waren in der Halle von Richter ankommen. Von Zahngold über Bullensperma bis gepanzerte Fahrzeuge, antwortete Michael Richter.

Michael Richter (r.) stellte sein Unternehmen Richter Express vor, dass sich auf Luftfrachtsicherung spezialisiert hat. Foto: Jan-Philipp Jenke

Die zweite Betriebsbesichtigung war bei Ortmeier Medien. Vertriebsleiter Hendrik Maas erklärte, dass die Gruppe einen weiteren Standort in Düsseldorf und insgesamt 200 Mitarbeiter (100 in Saerbeck) hat. Das Unternehmen ist Dienstleiter in Sachen Druck und Mailing (postalische Versendung von Werbemitteln im Auftrag von Firmen, beispielsweise Takko). Die zwei Druckmaschinen drucken alles vom kleinen Flyer über Broschüren bis hin zu großen Werbemitteln. Da lagen Rezept-Karten für Rewe, anderswo wurde schon etwas weihnachtliches gedruckt.

Ortmeier-Vertriebsleiter Hendrik Maas mit einer Druckplatte. Foto: Jan-Philipp Jenke

Wieder im Bus wies Bürgermeister Roos auf die Anbindung des neuen Gewerbegebiets Nord II an die B 219 mit einer Ampelanlage und Abbiegespur hin. Baubeginn der 600 000 Euro-Maßnahme ist noch in 2019. Damit beide Maßnahmen nicht parallel laufen, wurde der Ausbau des Rad- und Fußweges an der Ibbenbürener Straße von der Reithalle bis zur Arche auf 2020/21 verschoben.

„Quo vadis Industriestraße“, fragte Wilfried Roos ebendort. Wegen der Umsiedlung der Raiffeisen-Genossenschaft ist mit der Planung eines Fachmarktzentrums begonnen worden. Ein Einzelhandelsgutachten ist in Arbeit. Baumarkt, Drogeriemarkt . . . Roos lud ein, sich mit Vorschlägen zu beteiligen.

Die Fahrt endete mit dem Erweiterungsbau der Grundschule, der jetzt zum Schulstart bezugsfertig ist (Kosten: rund 1,1 Millionen Euro). Der Erweiterungsbau der MKG ist in Planung, als Baustart visierte Roos 2021 an. In diesem Zusammenhang steht dann auch eine Entscheidung über Sanierung oder Neubau der Alten Hauptschule an.

Bestens informiert klang der Nachmittag für die Senioren bei Kaffee und Kuchen in der MKG-Mensa aus.