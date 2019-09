Ursula Brinkmann zieht als erste Bewohnerin aus dem Seniorenzentrum wieder aus

Ursula Brinkmann ist etwas ganz besonderes. Die 55-Jährige ist die erste Bewohnerin in der Geschichte des Seniorenzentrums am See, die aus der Einrichtung wieder auszieht. Daran war bei ihrem Einzug vor rund 15 Monaten nicht zu denken. „Ich konnte gar nichts“, erinnert sie sich: „Wenn man mich am Fuß angefasst hat, habe ich schon geheult.“

Ursula Brinkmann, die von allen nur Uschi genannt wird, erlitt Ende Oktober 2017 einen Schlaganfall. Was genau geschah, daran kann sie sich nicht erinnern. Nur soviel: Es passierte an einem Wochenende, in ihrer Dorstener Wohnung. „Ich bin einfach umgefallen.“ Drei Tage lag sie dort. Ihre Arbeitskollegen hätten sie dann am Montagmorgen vermisst und in der Wohnung gefunden. Vor der Haustür wurde sie reanimiert. Bis in die Abendstunden kämpften die Ärzte um ihr Leben. „Hätte ich eine halbe Stunde länger in der Wohnung gelegen, wäre ich tot gewesen“, erzählt Uschi Brinkmann unter Tränen. Drei Tage lang habe sie nichts zu trinken gehabt.

Der Beginn eines langen Leidensweges: Nach dem Schlaganfall hatte Uschi Brinkmann beidseitige Lähmungserscheinungen, musste 13 Mal am Oberschenkel wegen eines Dekubitus operiert werden, hatte dann einen – zum Glück gutartigen – Tumor am Rücken. Danach folgte die Reha. „Ich sah kein Licht am Ende des Tunnels“, sagt sie.

„ Hätte ich eine halbe Stunde länger in der Wohnung gelegen, wäre ich tot gewesen. Hätte ich eine halbe Stunde länger in der Wohnung gelegen, wäre ich tot gewesen. “ Ursula Brinkmann

Die Wende kam, als sie Ende Mai 2018 ins Saerbecker Seniorenzentrum am See einzog. „Meine Nichte arbeitete hier in der Nachtwache und sagte, es sei schön hier“, erklärt Uschi Brinkmann. Darauf hin schauten sich ihre Schwester und ihr Schwager die Einrichtung an und befanden diese für gut. Schritt für Schritt kämpfte die Dorstenerin sich ins Leben zurück. Krankengymnastik, Ergotherapie – das Personal kämpfte gemeinsam mit ihr. Und sie selbst war besonders engagiert: beispielsweise am Handlauf, an dem sie sich hochzog, um das Stehen zu lernen. Immer wieder sagte sie dabei: „Ich muss, ich muss.“

Während sie im Krankenhaus viel abnahm, weil das Essen nicht schmeckte, lebte sie im Seniorenzentrum „wie eine Prinzessin“. Zu ihrem Abschied wurden Würstchen gegrillt, mit einem Glas Sekt stießen Bewohner und Personal auf sie an, und aus der Box schallten Lieder von Andrea Berg. Die Musik der Schlagersängerin gab in all der Zeit immer wieder gute Laune. „Andrea Berg lief oft bei mir so laut, dass ganz Saerbeck es hören konnte“, scherzt Uschi Brinkmann.

Ihre Motivation, die ganze Geschichte zu überstehen: in die Wohnung ihrer Schwester in Dorsten einziehen zu können. Dieses Ziel hat sie jetzt erreicht. Wie die Wohnung eingerichtet ist, ist für Uschi Brinkmann noch Neuland. Auch die Frage, wie es beruflich mit der städtischen Gärtnerin weitergeht, ist bislang ungeklärt. „Meine Arbeit ist körperlich anstrengend. Ich glaube nicht, dass ich das noch machen kann.“ Ihre ehemaligen Arbeitskollegen will sie aber auf jeden Fall besuchen.

Das Personal und die Bewohner des Saerbecker Seniorenzentrums werde sie vermissen, betont Uschi Brinkmann bei ihrer Abschiedsfeier. Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit.