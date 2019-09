Wasser und Disconebel

„Top Leistung“, meinte Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier zur Jahresübung der Feuerwehr und des DRK am Wochenende in Saerbeck. Die technische Ausstattung und besonders der Ausbildungsstand seien in Saerbeck „High-End“. Er wies auf die außergewöhnliche hohe Zahl von 28 Personen in der aktuellen Grundausbildung in Saerbeck hin. Diese wertete Meier als Beleg dafür, dass der Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr in Saerbeck einerseits Spaß macht. Andererseits werde dieses Engagement im Rathaus und bei den Bürgern des Dorfs hoch geschätzt und anerkannt. Auch deshalb sei das Spezialfahrzeug des Landes für den Katastrophenschutz in Saerbeck stationiert worden.