„Abnehmen – Das Geheimnis des Schlankseins“ heißt das neue Buch der Saerbecker Autorin Ursula Kruse . Ein Exemplar stiftete die Schlankheits-Expertin der Köb-Bücherei St. Georg, wo es nun ausleihbar ist.

Ursula Kruse leitet seit 20 Jahren Abnehmkurse, unter anderem beim Kolping-Bildungswerk Saerbeck. Ihr aktuelles Buch ist eine neu verlegte Überarbeitung und Erweiterung des Vorgängertitels „Abnehmen beginnt mit der Liebe zu sich selbst“. Und das ist auch ihr Ansatz. Ernährungseinschränkung und Bewegung sind ihr zufolge nicht genug. Es kommt auf die Gründe des negativen Essverhaltens an. Auf Fragen von Ärger, Stress oder Überforderung, denen nicht selten mit Essen und Trinken übers gesunde Maß hinaus begegnet wird. Den Schwerpunkt ihres Buches legt Ursula Kruse deshalb auf die Stärkung der Eigenliebe und des Selbstbewusstseins und will zeigen, wie man mit positiv stärkenden Verhaltensweisen in belastenden Situationen agieren kann. Das Buch befasst sich auch mit den Hintergründen von Übergewicht, Lebensmittel-Zusatzstoffen und gibt Ratschläge zur Unterstützung des Abnehmens. „Abnehmen beginnt im Kopf“, sagt Ursula Kruse. Für den Herbst plant sie eine Vortragslesung in Saerbeck.

► Ursula Kruse: Abnehmen – Das Geheimnis des Schlankseins. Verlag tredition, als Taschenbuch mit 212 Seiten für 14,95 Euro im Buchhandel.