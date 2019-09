Mit weißer Hose, weißem Hemd, Krawatte, Hut und Stock beendete die KLJB Saerbeck offiziell die Schützenfest-Saison 2019. Am Wochenende fand das Schützenfest der katholischen Landjugendbewegung (KLJB) statt.

Los ging es am Freitag mit dem Ermitteln des Königs an der Vogelstange in Sinnigen. Ab 19.30 Uhr versuchten die jungen Männer und Frauen, den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Jan Greiling (Schützenkönig 2018) zu ermitteln. 249 Schüsse fielen, doch kein König war in Sicht. Um 21:36 Uhr dann der entscheidende Treffer: Jan-Hendrik Helmig holte bei dem 250. Schuss den Vogel von der Stange. Der Schüler wählte Anneke Nordhues-Hillmann an seine Seite und rief Timon Teigeler und Belinda Raffel sowie Nils Schöpper und Carla Kersting in den Hofstaat. Mit der Übergabe der Königskette begann Jan-Hendrik Helmigs einjährige Amtszeit als Schützenkönig der KLJB Saerbeck.

Am Samstagabend wurde das neue Königspaar mit seinem Hofstaat auf dem Hof Behring in Westladbergen ausgeholt. Landjugendmitglieder standen dazu in Schützenfestuniform Spalier, um die neuen Majestäten hinauszuführen. Mit dem Beginn der Ehrentänze wurde die gemütliche Feier auf dem ehemaligen Hof Joanning für alle Mitglieder eingeläutet.

Nach einer programmintensiven Zeit bei der KLJB Saerbeck, kommt nun eine kurze Ruhephase. Nach der Hilfe beim Kirchenumbau, dem Bau der Strohpuppe, der Handy-Sammelaktion und dem aktuellen Schützenfest wird die nächste Aktion die traditionelle Halloween-Party am 31. Oktober sein.