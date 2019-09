Ein eigenartiges Kopfkino bei den Besuchern

Die Lesung von Anna Stern aus Münster und die Einspielung von „Lux Aeterna“ weiteten den Blick auf die Literatur und die Musik, denn „Lux Aeterna“ stammte von György Ligeti aus dem Jahr 1966. Alle Texte zielten auf einen Traum hin, der von Frieden, Freiheit und Liebe erzählte.

Doch den ungetrübten Genuss dieser drei Bereiche gibt es in dieser Welt offensichtlich nicht. Stern, die von Simone Lamski für die Lesung gewonnen wurde, hat sich einen Namen als Performance-Künstlerin gemacht. „Sprache hat mich immer fasziniert. Von Beruf bin ich eigentlich Logopädin. Da ist Sprache auch sehr wichtig“, begründete Stern nach der Lesung ihre Hinwendung zur reinen, pointierten Lesung an diesem Ort und in dieser Veranstaltung.

Von Ernst Bloch trug Stern den Dreizeiler „Aus dem Prinzip Hoffnung“ vor. Das Gedicht „Corona“ von Paul Celan forderte die Zeit ein, die drängt. Ein Auszug aus der ersten Elegie von Rainer Maria Rilke handelte von Engeln, die nicht wissen, ob sie unter Tote oder unter Lebende gehen. Walter Benjamins Gedanken „Über den Begriff der Geschichte“ oder Akt II aus Shakespeares „Sommernachtstraum“ belegten, dass es eigentlich schon sehr lange kritische Gedanken zum Sinn und wirklichen Zweck des Fortschritts, der über Leben und Tod entscheide, gegeben habe.

Besonders still wurde es bei den rund 30 Zuhörern, als Stern das Gedicht „Kinderkreuzzug“ von Bertolt Brecht vortrug. Brecht schrieb das Gedicht 1941 im amerikanischen Exil. Es bezog sich auf den Polenfeldzug der Nationalsozialisten 1939, der viele Kinder zu Waisen machte. Die Kinder irrten im Land umher auf der Suche nach Frieden, Liebe und Nahrung und starben, weil sie das Gesuchte nicht fanden.

Zum Schluss der Lesung durfte natürlich ein Auszug aus Christa Wolfs „Kassandra“ nicht fehlen.

Besucher der Lesung in Bunker 2 mit Jörg Madlener (hinten, weißes Sakko). Foto: Elvira Meiesel-Kemper

Erst danach ertönte Ligetis „Lux Aeterna“, dem die Besucher ergriffen lauschten. Das vierteilige Werk folgte in der Musik und in den lateinischen Texten der Totenmesse der katholischen Kirche. 16 Einzelstimmen verschmolzen und wurden nur noch von ihren Klangfarben her identifizierbar. Umgeben von Madleners Bildern und im gedanklichen Nachhall der Texte, die Stern gelesen hatte, entwickelte sich ein eigenartiges Kopfkino bei den Besuchern, das durchaus so gewollt war. Nach dem sphärischen Auftakt verschmolzen die Gesangsstimmen zu einem wogenden Klangteppich. Es klang wie tausend klagende Stimmen, die aus dem Orkus auf die Erde schallten. Auch davor gab es offensichtlich keine Rettung. Erst nachdem der letzte Ton verklungen war, löste sich die angespannte Haltung des Zuhörens im verdienten Applaus für Stern und Madlener auf.