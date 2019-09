Der Heimatpreis ist eine Initiative des Landes NRW, das Rahmenkriterien vorgibt und die Preisgelder stellt. Dieses Förderprogramm wollte die CDU im September vergangenen Jahres nicht ungenutzt vorüberziehen lassen und fand für ihren Antrag einen einstimmige Mehrheit im Gemeinderat.

Bis Ende August hatten sich vier Vereine und Gruppen beworben. Im Ausschuss bescheinigten Vertreter aller vier Fraktionen, dass die Bewerbungen wie gefordert mindestens eines der vier Kriterien erfüllen: Bewahrung und Stärkung der lokalen bzw. regionalen Identität, Erhaltung von Traditionen und Brauchtumspflege, Erhaltung oder Attraktivitätssteigerung von öffentlich zugänglichen Orten oder Gebäuden, Stärkung bzw. Förderung der Gemeinschaft bzw. des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Saerbeck. In Frage kommen sollten „Projekte oder Beiträge“. Das Land erlaubt es, das Preisgeld auf bis zu drei Empfänger aufzuteilen.

Beworben haben sich der Heimatverein, der Bürgerschützenverein Dorf und die kfd St. Georg (Frauengemeinschaft) mit umfangreichen Teilen ihres Gesamtprogramms. Der Bürgerschützenverein Dorfbauerschaft-Middendorf warf seinen Hut in den Ring als diesjähriger Ausrichter des Jahrestreffens der Schützenvereine, auch bekannt als Kettenträger-Empfang im Rathaus.

Er freue sich darüber, dass vier Bewerbungen herein gekommen sind, erklärte Matthias Ahmann. Seine Fraktion sehe den Heimatpreis als jährliche Veranstaltung und wolle ihn deshalb komplett an einen Bewerber vergeben, jetzt an den Heimatverein. Weitere Bewerber hätten in Zukunft ihre Chance. Der Heimatverein liege „am nächsten an Ziel und Zweck des Preises“, argumentierte Mechthild Lüggert für die UWG. Die Unabhängigen wollen das Preisgeld nicht mit der Gießkanne verteilen, sagte sie und schlug vor, demnächst das Saerbecker Schützenwesen insgesamt auszuzeichnen. Ein angedachtes Aufteilen des Preises hätten die Grünen wieder verworfen, berichtete Jost Sträter. Der Heimatverein bewege viel im Dorf. Ohne Erfolg blieb der Kompromissvorschlag der SPD. Christian Schulte wollte dem Heimatverein 60 Prozent des Preisgelds zusprechen und den Rest nochmals aufteilen.