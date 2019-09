Die Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt macht nämlich am Donnerstag, 3. Oktober, beim „Türöffner-Tag“ von WDR und dem Kinderkanal Kika mit. Sie öffnet die Tore zu ihrem Kompostwerk im Bioenergiepark (BEP). Mit dabei ist auch der Außerschulische Lernstandort „Saerbecker Energiewelten“.

Außerdem gibt es an diesem Tag im Bioenergiepark das „#Einheitsbuddeln“, eine bundesweiten Baumpflanzaktion zum Tag der deutschen Einheit (siehe Infobox). Des Weiteren im Programm: Die gemeinsame Ausstellung der New Yorker Maler-Größe Jörg Madlener und des in Saerbeck lebenden Syrien-Flüchtlings Alaa Nasser im Bunker ist geöffnet, ebenso die BEP-Kantine „Luncherie“ (ab 10 Uhr).

Der Türöffner-Tag der „Sendung mit der Maus“ bietet zweimal 25 Plätze für Kinder ab acht Jahren. Sechs- und Siebenjährige können in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen. Das jeweils zweistündige Programm für die Gruppen beginnt um 10 und um 13 Uhr. Eltern älterer Kinder können dann an Führungen durch den Bioenergiepark teilnehmen.

Das spannendere Programm ist für die Kinder da. Zuerst geht es in den „Saerbecker Energiewelten“ in kleinen Experimenten um Abfall und Recycling, dann ist das große Kompostwerk der EGSt dran. Pressesprecherin Beatrice Daal verspricht: „Wir öffnen sehr interessante Türen, die normalerweise auch für Schulklassen geschlossen bleiben.“ Sie rät zum raschen Anmelden, denn der Türöffner-Tag mit bundesweit 800 Sachgeschichten zum live Entdecken steht allen Neugierigen offen. Ob die Maus selbst am 3. Oktober auch kommt, weiß Beatrice Daal noch nicht. Aber sie hat sich sicherheitshalber einen guten, alten Starschnitt besorgt und bastelt schon daran.

Zum Thema Anmeldungen sind möglich per E-Mail an tueroeffnertag@egst.de. Mehr Infos: www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag/2019. ...