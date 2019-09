Jedes Kind bekommt seinen Platz

Die Daten aus dem so genannte Perspektivgespräch mit dem zuständigen Kreisjugendamt zeigen zudem: In Saerbeck wird es in bis 2024 voraussichtlich immer mehr Kinder zwischen null und sechs Jahren geben, die Kurve der Geburtenzahlen zeigt seit einigen Jahren durchgängig nach oben. Weiteren Bedarf schafft das Anmeldeverhalten der Eltern, die für immer mehr Kinder immer früher einen Kita-Platz haben möchten. Das hatte bereits vor einem Jahr zu der Meldung geführt, dass alle Zweijährigen für den Kindergarten angemeldet waren.

310 Kinder von null bis sechs Jahren wurden für das laufende Kita-Jahr angemeldet. Dazu kommen 23 Kinder in der Tagespflege. Für das kommende Kita-Jahr rechnet das KJA alleine bei den Null- bis Dreijährigen mit einem Bedarf von 117 Plätzen (plus acht im Vergleich zu jetzt) im Kindergarten (98) oder der Tagespflege (19). Eine Rolle spielen auch die verschiedenen Arten von Kita-Gruppen für unterschiedliche Altersstufen, die jeweils andere Gruppengrößen haben.

Unterm Strich kommen die Expertinnen in der Kreisverwaltung zu dem Schluss, dass es zum Sommer 2021 zusätzlich zu den 17 bestehenden zwei weitere Kita-Gruppen in Saerbeck braucht. Da setzt sich die Herausforderung für die Gemeinde fort.

„Wir haben bereits 2018 eine sechste Kita aus dem Boden gestampft und in diesem Sommer von zwei auf drei Gruppen erweitert“, erklärte Guido Attermeier im Ausschuss mit Blick auf die jüngste Kita Regenbogen, die vorübergehend in Pavillons untergebracht ist. „Die Gemeinde wird im nächsten Jahr mit der Planung einer siebten Kita beginnen müssen“, stellte Bürgermeister Wilfried Roos klar. Er wies darauf hin, dass in der aktuellen Prognose das geplante Neubaugebiet noch gar nicht enthalten ist. Die Kita Regenbogen sollte ursprünglich ihren endgültigen Standort dort bekommen und den zusätzlichen Bedarf wohnortnah erfüllen. Das wird angesichts der Prognosezahlen nicht reichen.