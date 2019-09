Szenen aus den Evangelien

„Das ist einfach eine Sache, der man verfällt. Man möchte immer wieder malen, doch bis eine Ikone wirklich fertig ist, kann es schon Mal drei bis fünf Monate dauern“, so Ikonen-Malerin Marianne Roggenland bei der Eröffnung.

Als Vertretung für den emeritierten Pfarrer Hermann Roling waren sie und Maria Adomat am Sonntag vor Ort, um über die Entstehung einer Ikone aufzuklären. Eine Ikone zu erstellen sei ein aufwendiger Prozess, und erst ab dem sechsten Arbeitsschritt käme die eigentliche Farbe ins Spiel.

Für Neugierige bietet Pfarrer Hermann Roling Kurse an, in denen sie eine Ikone innerhalb einer Woche herstellen können. „Oftmals geht es in den Bildern um Jesu als Begleiter im Leben“, fasste Maria Adomat zusammen.

Jesu als Begleiter im Leben finden die Besucher auch in den Szenen wieder, die Eva Maria Jansen mit Hilfe ihrer 500 Erzählfiguren erstellt hat. In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Kunst-Kultur-Kirche der St. Georg Pfarrgemeinde können die Saerbecker eine Reihe von Szenen anschauen, die auf den Geschichten der vier Evangelisten beruhen. Aus dem Markus Evangelium zeigt Jansen Szenen der Heilung, der Befreiung und der Rettung, um das Thema „Vielleicht war es ein Wunder“ aufzugreifen. Kranke werden geheilt, ein Seesturm wird beruhigt und Betroffene werden von bösen Geistern befreit.

Eine der Szenen, die mit Hilfe der Egli-Figuren, gestaltet wurde. Foto: Belinda Raffel

„Bei den Szenen aus dem Matthäus Evangelium sind die Wunder nicht so offensichtlich, man muss sie sich erschließen. So kann jeder auf seine Interpretationsweise etwas anderes erkennen“, erklärt die Pastoralreferentin. Die Szenen zeigen Maria und Josef ohne eine Unterkunft, die Ankunft der Sterndeuter und die Flucht aus dem Kindermord. Besonders das „Wunder der heiligen Nacht“ und das Wunder der Geburt werden deutlich.

Ähnlich zum Markus Evangelium erkennt der Betrachter in den Lukas‘ Szenen Jesus als Wunderheiler wieder. Auch das Vater Unser wird dargestellt. „Es ist auch ein Wunder, dass wir ein 2000 Jahre altes Gebet heute noch kennen und beten.“

Johannes dagegen sprach von „Zeichen“ anstatt von „Wunder“. So wurden die sieben Zeichen, die Sättigung der Fünftausend, Heilung eines Gelähmten und mehr ebenfalls veranschaulicht. In der Mitte war die Geschichte des Jakobus aufgestellt, in der die Kreuzigung und Auferstehung Jesu auch ihren Platz fanden.

Um das Thema der Ausstellung auf die heutige Zeit zu beziehen, hat Eva Maria Jansen eine familiäre Szenegebildet, in der Kinder singen. Darüber hangen Ausschnitte von aktuellen Liedern, in denen das Wunder eine große Rolle spielt.

Bei der Ausstellungseröffnung ließen sich Pastor Peter Ceglarek, Pastor Ramesh Chopparapu, der Pfarreirat, Bürgermeister Wilfried Roos mit seiner Frau Ilona und Werner Heckmann von den vielen, mühsam ausgearbeiteten Details überzeugen. Ein großes Dankeschön galt auch der Kreissparkasse Steinfurt Filiale Saerbeck, ohne deren finanzielle Unterstützung die Doppelausstellung nicht möglich geworden wäre.