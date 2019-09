28 Schausteller tummeln sich auf dem Kirmesplatz und auf der Kolpingstraße, Schulstraße, der Straße „Am Kirchplatz“ und der Lindenstraße.

Für die Portion Nervenkitzel sorgen die Schaukel „Columbus“, der Auto-Scooter, Quarter-Tramp, Pressluftflieger, Kinder-Bodenmühle und Kettenkarussell. Entenangeln, Pfeil- und Dosenwerfen sowie ein Greiferautomat dürfen nicht fehlen. Das kulinarische Angebot reicht von den besagten Mandeln über Crepes bis hin zu Herzhaftem wie Fisch, Bratwürstechen, Hot Dog, Hamburger und Pizza.

Am Kirmessamstag wird es in den Abendstunden wieder ein Feuerwerk geben, welches von den Schaustellern organisiert wird. Auf deren Wunsch gibt es überdies am Kirmesmontag einen „Familientag“.

Aufgrund der Kirmes müssen die Straßen „Am Kirchplatz“, Lindenstraße (Teilstück ab Kreisverkehr bis Hausnummer 10) und Kolpingstraße ab Mittwoch, 2. Oktober, bis einschließlich Dienstag, 8. Oktober, für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt werden. Der öffentliche Verkehr wird über die ausgeschilderte Umleitung Grevener Straße, Heckenweg, Lindenstraße und umgekehrt geleitet.

Die RVM teilte folgende Haltestellenverlegungen mit:

► R 61/161 (Greven): Ein- und Ausstieg an der Haltestelle Saerbeck, Mitte

► R 62/167 (Emsdetten): Ein- und Ausstieg an der Haltestelle Saerbeck, Mitte

► Linie 166 (Riesenbeck): Ein- und Ausstieg Haltestelle Abzweig Birgte

► Linie 221/248/140 (Ladbergen, Westladbergen, Kattenvenne, Lienen): Umleitung über Grevener Straße – Heckenweg. Ein- und Ausstieg Haltestelle Kindertagesstätte

► Linie 146 (Lengerich, Brochterbeck): Ein- und Ausstieg Haltestelle Kindertagesstätte

► Linie 221 (St. Georg-Grundschule Westladbergen): Ein- und Ausstieg Haltestelle Kindertagesstätte.