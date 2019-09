Rietavas ist eine Reise wert

Neuen Schwung soll das Thema Rietavas bekommen, durchaus absichtlich auch jenseits der offiziellen Partnerschaft der Gemeinde Saerbeck mit dem Ort in Litauen. Dieses Ziel verfolgt Heike Hoppe . Aus Neugier fuhr sie im Jahr 2018 mit einer Gruppe des Partnerschaftsvereins die 1600 Kilometer bis in den baltischen Staat. „Da hat es mich erwischt“, gesteht sie – und möchte nun andere Saerbecker dafür begeistern, sich auch erwischen zu lassen.

Die Gemeindepartnerschaft hat eine lange Tradition, die mit dem Fall des Eisernen Vorhangs begann. Viele Saerbecker haben sich viele Verdienste erworben, als sie im Laufe der Jahre das Altenheim und andere Einrichtungen in Rietavas unterstützen. Immer noch gehen regelmäßig Einladungen hin und her. Man trifft sich zu den Feiertagen Johanni und Michaeli in Rietavas und zum Adventsmarkt in Saerbeck.

Auf der Zarbeko-Allee in Rietavas schlendern Heike Hoppe (links) und Übersetzerin Daiva mit Hund. Foto: privat

Im vergangenen Jahr war Heike Hoppe mit dem Partnerschaftsverein in Rietavas. Kaum zurück im Dorf, trat sie in den Verein ein und beherbergte zu Weihnachten gleich Gäste bei sich zu Hause. Und weil es im Land an der Ostsee „so schön“ war, ging es in diesem Jahr für die offizielle Tour und auch für den Sommerurlaub wieder hin. Das ungewöhnliche Ziel „lohnt sich einfach“, findet Heike Hoppe, „da ist kein Massentourismus, aber viel Natur“. Sie erzählt wie ein Werbeblock.

Brigitte Schweighöfer sitzt neben dem neuen Rietavas- und Litauen-Fan und erinnert sich an andere Zeiten. Sie ist von Anfang an dabei und kennt die Zustände, die nach dem Ende des Kalten Kriegs in dem dann erst erreichbaren Land herrschten: „Da war nichts, es gab nichts.“ Der Verein half als erstes dem Altenheim, das war seine Keimzelle. Mittlerweile nähert sich Litauen EU-Standards an, der Bedarf an Unterstützung sinkt.

Hier setzt Heike Hoppe an. Begeistert, wie sie ist, findet sie, dass man sich auch einfach als Menschen in Europa begegnen kann. Privat Leute in Rietavas kennenlernen, dort unterkommen, und umgekehrt auch: Das ist ihre Idee, wie sich bestehende Strukturen und Kontakte nutzen ließen. Immerhin gibt es eine Übersetzerin vor Ort. Und die Jüngeren sprächen zunehmend Englisch, setzt Brigitte Schweighöfer die Schwelle noch niedriger. Eine Tour mit Interessierten, das könnte sich Heike Hoppe gut vorstellen. „Wenn man nach Litauen kommt, ist alles irgendwie freundlicher, weniger materiell ausgerichtet. Es wirkt, als ob die Menschen zufriedener wären“, schildert sie ihre ganz frischen Eindrücke. „Man muss nur neugierig auf dieses Land sein“, sagt die erfahrene Litauen-Reisende Brigitte Schweighöfer. Außerdem sei ganz viel Europa im Thema Litauen und Baltikum.

Der Kindergarten in Rietavas. Foto: privat

Wo Hilfe immer weniger gebraucht wird, ist Unterstützung trotzdem weiter möglich. Heike Hoppe hatte bei ihrer jüngsten Reise Beschäftigungsmaterial und Spiele für das Seniorenheim im Gepäck – dieses Thema ist dort neu auf dem Schirm, während das Haus selbst inzwischen zum EU-geförderten Vorzeigeprojekt geworden ist. Außerdem hat sie sich den Kindergarten angesehen. „Junge Leute ziehen mittlerweile aus den vermeintlich attraktiveren großen Städten wieder aufs Land zurück“, hat Heike Hoppe erfahren. Das Kita-Wesen entwickelt sich. Die Kita liegt übrigens am Ende der Zarbeko-Allee, der Saerbecker Straße in Rietavas.