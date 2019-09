Standesamtlich sind Beide schon 16 Tage länger zusammen. Zum Gratulieren brachten Verwandte und Nachbarn Rosen mit, die sich zu einem hübschen Strauß summierten. In der Vase daneben steht das Gebinde aus der Hand von Anne Raffel , die als stellvertretende Bürgermeisterin namens der Gemeinde gratulierte und alles Gute wünschte.

Agnes (74 Jahre) stammt aus Salzbergen, dem nahen Emsland. Familiäre Beziehungen führten sie in ihrer Jugend häufiger nach Saerbeck. Hier, auf dem Schützenfest in Sinningen, lernten sich Agnes und Werner (78) im Jahr 1965 kennen. Er war König, sie wurde seine Königin.

Die Landwirtschaft übernahm das Paar von Werner Puckerts Eltern. Noch immer wohnen sie im gleichen Haus auf dem mittlerweile ausgebauten Hof in Sinningen, den seit etlichen Jahren der Sohn Andreas führt.

„Küche, Haus und Garten“, so beschreibt Agnes Puckert ihr Tagesprogramm im Ruhestand – „aber mittlerweile etwas weniger“. Die Petunien an der Treppe zur Haustür belegen zurzeit ihren weiterhin aktiven Grünen Daumen. Werner Puckert hat auch nach der Übergabe des Hofbetriebs nicht aufgehört mitzuarbeiten. Das Paar hat zwei Söhne, Andreas und Burkhard, und eine Tochter, Gabi Winter. Außerdem gibt es vier Enkel, von denen zwei auf dem Hof leben. Weiterhin wichtig im Leben des Jubelpaars: die Freiwillige Feuerwehr und die Sinninger Bürgerschützen. Das 50-jährige Jubiläum ihres Kennenlernens konnten Agnes und Werner im Jahr 2015 zusätzlich als Gold-Königspaar feiern. In diesem Jahr war das 40-jährige Kaiser-Jubiläum dran. „Schützenfest ist wie das zweite Weihnachten“, sagt Agnes Puckert.