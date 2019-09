Ausprobieren lässt sich das, wenn am Donnerstag, 10. Oktober, Manfred Lütz ab 20 Uhr in der Festhalle Hövel, Brochterbecker Damm 17, zu Gast ist. In seinem kabarettistischen Vortrag hält der Bestsellerautor und gern gesehene Talkshow-Gast der Gesellschaft mit Fitnesswahn und Glücksratgebern den Spiegel vor - anschaulich, lebendig, tief- und hintersinnig. Aber er weist auch ernsthaft Wege, wie man tatsächlich unvermeidlich glücklich werden kann – mit verblüffenden Geschichten und schlüssigen Argumenten, witzig, durchdacht und scharfsinnig. Veranstalter sind der Arbeitskreis Kunst-Kultur-Kirche der St.-Georg-Pfarrgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk Saerbeck. Der Vorverkauf läuft im Pfarrbüro St. Georg, Am Kirchplatz, ✆ 0 25 74/93 83 20, und bei „Buch & mehr“ in der Marktstraße, ✆ 0 25 74/98 39 81. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.