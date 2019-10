Die Vorstandsmitglieder Julius Kokenbrink und Johannes Teigeler vertraten die KLJB Saerbeck zunächst mit einem Banner im Eröffnungsgottesdienst.

Anschließend machten sie sich auf den Weg zum „Schweinemobil“, an dem sie mit Andreas Puckert für Fragen zur Verfügung standen. „Warum Kunststoffboden?“ oder „Warum liegen die Schweine da so ruhig?“ waren häufig gestellte Fragen, wie Johannes Teigeler berichtet. „Das war eine gute Gelegenheit, um mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen und offene Fragen zu beantworten.“

Nach einer eigenen Tour über das Gelände gelangten der Jugendwart und der stellvertretende Vorsitzende zur Siegerehrung des Strohpuppenwettbewerbs. Mit einem Mann und einer Frau, die auf einem Trecker in Richtung Riesenbeck fahren, nahm die KLJB Saerbeck am Strohpuppenwettbewerb teil. Neben fünf weiteren, teilnehmenden Landjugenden aus dem Kreis erreichte die KLJB Saerbeck den ersten Platz und ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro. Bei der Verlosung zweier Freikarten für eine Heißluftballonfahrt hatte die Saerbecker Landjugend weniger Glück.