Fünf Kinder strecken sich gerade zusammen mit Betreuerin Heike Dartsch , um die Sonne zu fangen. Dann geht es mit den Körpern abwärts, die Erde grüßen.

Beugen, strecken, dehnen: Dieser Teil des Yoga funktioniert in der Burg Funkelstein über Bilder aus der Natur. Das Blatt, die Katze, die Schlange sind Vorbilder. „Was die Natur uns bietet, macht uns stark“, erinnert Heike Dartsch an einen Leitsatz der indischen Yoga-Lehre.

Die Saerbecker Physiotherapeutin ist Mitglied im Team des zertifizierten Bewegungskindergartens Burg Funkelstein. 2018 absolvierte Heike Dartsch eine Fortbildung für Yoga für Kinder. Aber nicht erst seitdem gibt in der DRK-Kita die geistigen und körperlichen Übungen aus Indien, die innere Ruhe, Einklang mit sich selbst und körperliche Verbesserungen bringen sollen.

„Wir lassen seit Jahren Yoga-Elemente in unsere Arbeit einfließen“, erklärt Kerstin Gräf , Leiterin der Burg Funkelstein, zum Beispiel in den regelmäßigen Turnstunden zum Aufwärmen oder Ausklingen. Die Yoga-Einheiten in kleinen Gruppen erweitern dieses Programm. Gräf betont den Kontrast etwa zum Bambinilauf beim Kirmeslauf mit seinem Wettbewerbscharakter. „Wenn ich ordentlich Gas gebe, muss ich zwischendurch auch mal wieder runterschalten“, sagt sie. Dafür sei Yoga gut, als gesunde Sache für Körper und Geist.

„Wir wollen natürlich nicht nur leistungsorientierte Angebote machen“, unterstreicht Heike Dartsch. Und so kann die Yoga auch enden, indem sich die Kinder in Kuscheldecken hüllen, tief entspannen, während Heike Dartsch mit dem Fächer herumgeht, Luft zufächelt und noch einmal einen ganz anderen Sinn anspricht.