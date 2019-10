Er hat Recht. Früher die Mint-Rallye für Ausbildungsberufe im Bereich von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, heute die Jobbörse in Zusammenarbeit mit dem Zukunft-durch-Innovation-Zentrum Kreis Steinfurt (zdi): Die MKG war die erste Schule in der Region, die auch auf diese Art Berufsorientierung betrieb. Und im Laufe der Jahre konnte man zusehen, wie sich der Markt immer mehr drehte, zum Vorteil der jungen Leute. Smarte Unternehmen haben Veranstaltungen und Programme, wie sie an der MKG von den Lehrerinnen Franziska Kegler und Jutta Hebbe organisiert werden, bereits länger fest im Terminkalender. Hier ist der Nachwuchs, der umworben werden will. Da ist das Onlineportal „azubi-me.de“, dass das Münsteraner Start-up von Oli Henschen und Sandra Tillmann nur die konsequente Fortführung.

„Meine Generation hätte sich das gewünscht“, erklärte der Betriebswirt den irgendwann angehenden Berufstätigen: „Es gibt zu wenige von euch, das schlägt voll durch.“ Während das ganz konkrete „sich von Firmen finden lassen“ noch etwas fern für die Achtklässler ist, hatte Henschen jede Menge praktische Tipps zum Beispiel für die Praktikumswahl und -bewerbung parat.

Als ein weiteres von 15 Unternehmen präsentierte sich an der MKG Emsa aus Emsdetten. Auch hier legte sich die Firma ins Zeug, um schon 14-Jährige von sich zu überzeugen. Fünf junge Mitarbeiter und Auszubildende hatten den Vormittag über jede Menge Praktisches auf den Tischen ausgebreitet in Sachen Mechanik und Kunststoff-Spritzguss, zum Anfassen und Ausprobieren.

Das zdi ist eine Initiative des Landes NRW mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und Politik. Es soll dem Fachkräftemangel in Mint-Berufen entgegenwirken und Schüler früh auf diese Berufe aufmerksam machen. Im Kreis Steinfurt gehört es zur Wirtschaftsförderung WESt. „Wenn wir unsere Mint-Rallyes bei Unternehmen anbieten, sind wir sofort ausgebucht“, sagte Marie Klostermann, die die Aktion in der MKG für das zdi betreute.

An der MKG sind die Jobbörsen in ein umfassendes Programm zur Berufsorientierung über mehrere Jahrgänge eingebunden. In der Aktivitätenwoche geht es im achten Jahrgang zusätzlich um Bewerbungstraining, um persönliche Zukunftsvisionen und Rollenbilder. Dazu kommen später unter anderem mehrwöchige Praktika.