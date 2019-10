In der Zwischenzeit werden die freiwilligen Helfer an einem Vormittag ein Probe-Frühstücken absolvieren, zu einem Teil als Gäste, zum anderen Teil hinter der Theke und im Service. Eine Generalprobe, sozusagen.

Die LeWe sind eine soziale Einrichtung mit Angeboten für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige. Unter anderem betreiben die LeWe Cafés unter dem Namen „Samocca“. Acht Jahre lang war dies im MGH in Saerbeck der Fall. Ende des vergangenen Jahres zwangen betriebswirtschaftliche Gründe die LeWe zur Kündigung des Vertrags (diese Zeitung berichtete). Marianne Büscher, aus der LeWe-Geschäftsleitung nannte seinerzeit die Personalkosten als Grund. Das Verhältnis zwischen betreuenden Fachkräften und Beschäftigten mit Behinderung sei in der vergleichsweise sehr kleinen Einrichtung in Saerbeck wesentlich höher als üblich und auf Dauer nicht zu finanzieren. Die Samocca-Cafés in Lengerich und Ibbenbüren sind wie ihre Standort-Städte deutlich größer.

Die Kolpingsfamilie machte aus der Not eine Tugend und setzt nun in einem Kraftakt auf Ehrenamtlichkeit. Um die Zuschüsse der Bundesregierung aus dem Mehrgenerationenhaus-Programm zu sichern, muss sie ein Café als offenen Treffpunkt im MGH anbieten. Automaten, einsame Thermoskannen und Selbstbedienung allein waren dem Trägerverein aber zu wenig, auch angesichts der offenkundigen Beliebtheit des Cafés.

Das neu gebildete ehrenamtliche Team übernimmt einen Teil der Einrichtung und Ausstattung von den LeWe, sagte deren Pressesprecher Jörg Birgoleit. Ab der Neueröffnung am 6. November soll das Café zunächst von Mittwoch bis Freitag jeweils von 8.15 bis 12 Uhr mit ähnlichem Angebot und Service wie zuvor geöffnet sein, kündigte Josef Bodem von der Kolpingsfamilie an. Montags und dienstags sind die Türen auch offen, dann gilt aber Selbstbedienung mit Getränken. „Wenn noch mehr ehrenamtliche Helfer dazustoßen, erweitern wir das Angebot gerne auf Montag und Dienstag“, sagte Josef Bodem.