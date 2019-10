Die jüngste Untergruppe feiert Geburtstag

An die 100 Mitglieder und Gäste feierten in der Bürgerscheune, mit Kaffee und Schnittchen und mit Programm.

Alfons Bücker , Vorsitzender der Kolpingsfamilie, erinnerte besonders an den Ende des vergangenen Jahres verstorbenen Eduard Winter, den er schon lange vor 1999 zur Gründung der Gruppe überreden wollte. Das tat der aber erst, als er in Rente ging. Nach dem Start noch im Kolpingheim an der Hohen Schweiz schossen die Teilnehmerzahlen rasch nach oben, auf den Höhepunkt an die 100 Menschen, erinnerte sich Alfons Bücker. Man zog um in das größere Bürgerhaus. „Vieles wurde und wird gemanagt von der Familie Winter“, stellte Bücker fest. Seit knapp einem Jahr führt Anneliese Winter „eines der Lebenswerke ihres Mannes weiter“, wie Bürgermeister Wilfried Roos sagte.

Anneliese Winter, Mitbegründerin und heute Teamsprecherin der Kolping-Senioren, mit Alfons Bücker, Vorsitzender der Kolpingsfamilie. Foto: Alfred Riese

Die Kolpingsenioren beschrieb Alfons Bücker mit knapp 100 Mitgliedern als die größte, aber auch die jüngste der 40 Untergruppen in Kolpingsfamilie. Wie Roos dankte er dem „tollen Team, ohne das die Arbeit nicht möglich wäre“.

„Für die politische Gemeinde ist es sehr wichtig, dass Angebote für Senioren gemacht werden“, ordnete Bürgermeister Roos die Leistung der Kolping-Senioren und der Kolpingsfamilie ein, die den demografischen Wandel vorausschauend erfolgreich gestalten würden. Die Gemeinschaft der frühen Christen als Ort der Gotteserfahrung nahm Pfarrer Ramesh Chopperapu als Ausgangspunkt für seine Grüße namens der St.-Georg-Pfarrgemeinde. Er rief auf, „dankbar zu sein für die Erfahrung des Angenommen-Seins mit seinen Stärken und Schwächen und auch individuellen Geheimnissen“. Die Kolpingsfamilien sind katholische Verbände.

Tönne Stein (links) sowie Monika und Berni Löckener gaben einen alten Sketch zu Besten, in dem sich zwei Ehe-Spatzen um die Eier streiten. Foto: Alfred Riese

Wie es so ist mit Jubiläumsfeiern, hatten die Feiernden auch an diesem Tag einiges zu tun. Charlotte Wollenhöfer und Ria Bücker schilderten humorvoll die Abläufe vor, während und nach den monatlichen Frühstücken und vergaßen auch „Annelieses Glocke“ nicht, die für Ruhe sorgt für Geschichten, Gebet, Neuigkeiten und Singen. Ein Lied extra zum Jubiläum hatte Ria Bücker für den großen Chor im Bürgerhaus gedichtet. Ganz tief in die Kiste griffen Tönne Stein und das Ehepaar Monika und Berni Löckener. Sie trugen einen plattdeutschen Sketch vor, mit dem Anneliese Winter schon lange vor Gründung der Kolpingsenioren für Lacher sorgte.