Wenn es ein Scherz gewesen soll, dann ein ganz schlechter. Am Sonntagvormittag entdeckten Passanten den abgehobenen Deckel und das herausgenommene Sieb aus einem Kanalschacht im Grünstreifen an der Ibbenbürener Straße. Direkt daneben ging es ungeschützt tief hinunter. Die Stelle befindet sich in der Kurve am Übergang zur Ferrieresstraße, in der Nähe des Gemeindezentrums Arche. Dort fand am Sonntagvormittag ein Kirchen-Cafe statt. Die Passanten meldeten den Fund umgehend der Polizei. Beamte setzten vor Ort Sieb und Deckel wieder auf den Schacht.

„Das ist nicht ohne“, erklärte am Montag Reiner Schüttler, Pressesprecher der Polizei im Kreis Steinfurt, „da können schnell Menschen ernstlich zu Schaden kommen“.