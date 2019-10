„Wir sind ein bisschen traurig“

Abschiedsfrühstück heißt am es am Tisch der Damenrunde am Freitagvormittag im Café Samocca. Sie verabschieden sich von den Ledder Werkstätten als Betreiber des Cafes im Mehrgenerationenhaus (MGH). Es ist der letzte Tag an alter Stätte auch für die LeWe-Beschäftigten Hildegard Konermann , Mario Golebski, Elke Heke und für Maria Drees, ihre Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung.

Acht Jahre lang war das Café Samocca für drei Menschen mit geistigen und/ odder psychischen Behinderungen vormittags ihr Arbeitsplatz. Leider einer, der auch unter den Bedingungen einer sozialen Einrichtung wie den LeWe nicht dauerhaft zu halten war. Die Ledder Werkstätten sind eine Einrichtung des Evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg und des Diakonischen Werks Tecklenburg für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen. Sie finanzieren sich aus den Tagessätzen, die die Kostenträger für die Beschäftigen zahlen, erklärt Jörg Birgoleit, Öffentlichkeitsarbeiter der LeWe, das System.

Üblicherweise komme man auf einen Betreuungsschlüssel von einer Fachkraft für zwölf Beschäftigte. Im kleinen Café Samocca sei es eine Quote von eins zu drei gewesen. Die gemeinnützige GmbH habe diese zusätzlichen Personalstunden seit 2011 immer irgendwo zusammengesammelt. 2018 war das Ende der Fahnenstange erreicht, der Vertrag mit der Kolpingsfamilie musste gekündigt werden. Statt einer Fachkraft eine 450-Euro-Stelle einzurichten, das gehe wegen der notwendigen Betreuungskompetenz schlichtweg nicht, so Birgoleit.

Die drei Beschäftigten und ihre Fachkraft wechseln nun innerhalb der LeWe die Stellen. Im Dorf betreiben die LeWe seit vielen Jahren die Betriebsstätte Saerbeck (zuvor genannt Betriebsstätte Hegemann) an der Industriestraße, die gerade in einem neuen und größeren Gebäude ihren Betrieb nach und nach aufnimmt. Dort kommt zum Beispiel der Kaminholzanzünder „K-Lumet“ her. 80 Menschen mit Behinderung, davon 24 schwerst und mehrfach Behinderte, werden an der Industriestraße demnächst arbeiten. Die Grünpflege im Bioenergiepark und ein Wohnhaus an der Bachaue gehören ebenfalls zu den LeWe.

Im Mehrgenerationenhaus übernimmt ein Team mit Ehrenamtlern für die Kolpingsfamilie Möbel, Theke und technische Ausstattung des Samocca – den Markennamen aus rechtlichen Gründen allerdings nicht. Neueröffnung soll am Mittwoch, 6. November, um 8.15 Uhr sein. Ab dann soll es Café-Service wie bisher von Mittwoch bis Freitag geben. Für die weiteren zwei Vormittage sucht die Kolpingsfamilie noch ehrenamtliche Helfer.

Mit einem Plakat verabschiedeten sich die Ledder Werkstätten von den Gästen ihres Cafe Samocca im MGH. Foto: Alfred Riese

Die Beschäftigten Hildegard Konermann, Mario Golebski und Elke Heke sind am letzten Tag des LeWe-Cafés im Mehrgenerationenhaus „ein bisschen traurig“, sagen sie. In den vergangenen, den letzten Wochen sei es stets voll gewesen, berichten Gäste. Es geht an diesem Tag keiner, ohne sich mit besten Wünschen beim Samocca-Team zu bedanken. Und man erwartet das Neue: „Wenn der Kaffee genauso gut schmeckt und das Frühstück genauso gut ausfällt, kommen wir nach der Neueröffnung natürlich wieder“, kündigt die Damenrunde am Ende ihres Abschiedsfrühstücks an.