Eine Ode an das braune Gold

Grunzende Urlaute knarzen durch den Raum, bis endlich Musik und deutsch-niederländische Sprachfetzen dem bis dahin grotesken Geschehen erste Konturen geben. Die Szenen bleiben wunderlich, bis Simone Lamski erklärt, was sie und ihre fünf Schauspieler da eigentlich veranstalten.

Sie proben, das ist klar. Für ein außergewöhnliches Stück, das am Samstag (26. Oktober) im Gasometer in Dedemsvaart uraufgeführt wird. Eine weitere Vorstellung, begleitet von einer Ausstellung, ist für den 23. März in der Galerie Münsterland in Emsdetten geplant. Als Ode an den Torf ist Dedemsvaart, ein Dorf in Overijssel, bestens geeignet. Es liegt im Moor und hat einen Energie-Museumspark mit Kalköfen, Torf- und Kohlefeuer und einem Gasometer.

„Tragkraft/Draagkracht“ heißt die deutsch-niederländische Koproduktion im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts „Tandem“, in dem sich Künstler aus der Euregio mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. 2018 begann das auf drei Jahre angelegte Projekt mit dem Jahresthema „Heimat – wo fühle ich mich zu Hause?“ Im nächsten Jahr heißt das Motto „Paradies – wo und wie möchten wir leben?“ Und dieses Jahr steht unter dem Thema „Energie – was treibt uns an?“ Energie ist Alltag. Wir verbrauchen, erzeugen, nutzen, speichern, transportieren, verschwenden, sparen Energie. Immer und überall. Ohne Energie geht nichts.

Aber Energie ist mehr als Strom und Gas und warmes Wasser. Es liegt nicht gerade auf der Hand, aber die Saerbeckerin Simone Lamski und Objektdesignerin Els Mondt aus Zwolle ließen sich von Moorenergie inspirieren und erkunden die torfigen Inseln dieser Urkraft: Wie viel Historie, Gegenwart und Zukunftsutopie steckt im feuchten Boden der Euregio?

Lamski hat das Tanztheater entwickelt. Mondt will die Torfarbeiter und ihr entbehrungsreiches Leben im Moor ehren. Fasziniert von den vielen Facetten des braunen Goldes gestalten die beiden ein grenzenloses Kunstprojekt über Energie- und Klimawandel. Der Choreograf Tsutomu Ozeki ergänzt mit dem Tanztheater „Simply Us“ von Stroetmanns Fabrik die Aufführungen.

„Els Mondt stammt aus einem Moorgebiet“, erzählt Simone Lamski am Rande der Proben, „und sie begeisterte mich sofort für das Thema Moor und Torf. Bei der ersten Recherche entdeckte ich, bis dahin völlig ahnungslos, wie brennend wichtig Moore für unser Klima sind. Torf war das braune Gold, aber wie gehen wir mit den Klimaauswirkungen nach dem großflächigen Abbau des Torfs um? Was ist durch die Tragkraft unserer Muskeln und Maschinen geschehen? Wie viel kann die Natur ertragen? Wird das Unerträgliche tragbar?“

Die Saerbeckerin Simone Lamski hat das Tanztheater entwickelt. Foto: Hans Lüttmann

Die Probe geht weiter, hier stülpen Schauspieler sich merkwürdige Traggestelle um, dort zersägt ein anderer ein Stück Torf, hier wird eine seltsame Versteigerung angezettelt, dort übt sich der Blaue in archaischem Gebärdenspiel – seltsame Dinge gehen vor in der Bürgerscheune. Und – gibt es die „Tragkraft/Draagkracht“ denn auch mal in Saerbeck zu sehen, wo das Thema Energie doch bestens hinpasst? „Vielleicht“, sagt Simone Lamski, „findet sich auch in unserer Saerbecker Klimakommune noch die Gelegenheit, unser Projekt vorzustellen. Da ich aber schon am 3. November mit dem „Theater Überland“ ein neues Projekt starte, platzt mein Terminkalender fast – aber der Wille ist da.“