Die Wasserpumpe hatte es in sich. Zwei Mann brauchte es am Samstagvormittag, um sie auf dem ak-tronic-Parkplatz aus dem Kofferraum in den Container zu befördern. Bis vor zwei Jahren lief das alte Schätzchen noch, verriet ihr Besitzer. Ein Schätzchen ist sie auch jetzt noch für die Kolpingsenioren. Denn bei ihrer Schrottsammlung zählt das Gewicht.

In drei Containern und einem Hänger für die wertvolleren Metalle sammelten die Senioren der Kolpingsfamilie und bei dieser Herbstsammlung ein Familienkreis als Unterstützung jede Menge Schrott aus Saerbecker Haushalten. Während der drei Stunden kamen Saerbecker auf dem Fahrrad vorbei, in der Hand eine Tüte Kleinteile und ein altes Backblech. Der eine Meter dicke Kette, der angeliefert wurde, ging am Container vorbei in die Weiterverwendung, ebenso eine Handvoll Schrauben, die noch zu gebrauchen waren. Die Ladegabel einer Ameise machte den Container schwer, daneben lagen ein paar uralte Gerüststützen.

Wer sich fürs Abnehmen des Schrotts bei den Kolpingsenioren bedanken wollte, der hatte es schwer. Der Dank kam sogleich zurück – fürs Bringen und Überlassen. Auf Wunsch kamen die Kolpinger auch nach Hause und holten ab, was die Besitzer nicht bringen konnten. Die Einnahmen aus der Aktion, die seit Jahrzehnten zweimal im Jahr läuft, kommt der Jugendarbeit in der Kolpingsfamilie zugute, generationenübergreifend sozusagen. Die nächste Sammlung steht für Ende April 2020 im Kalender.

Während man sich auf dem Parkplatz der Firma ak-tronic über den großen Alu-Bottich freute, der wohl früher Mal zu einer Schlachterei gehörte, gab es auch ein wenig Grund zum Ärgern. Über Nacht hatten Unbekannte den Platz zur wilden Müllentsorgung genutzt. Der Uralt-PC war zwar im Colani-Design, aber trotzdem Elektronikmüll und kein Schrott. Den Vormittag über diente er als Beistelltischchen für Kaffeetassen.