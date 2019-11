Unter den Mitfahrenden waren neben Julius Kokenbrink vier weitere Saerbecker: Linus Hegemann , Steffen Dahlmann, Lukas Behring und Marius Behring.

Die Jugendlichen besichtigten zuerst das Kalkwerk in Lägerdorf, anschließend ging es zum Lohnunternehmen Skamstrup in Varde und zu Samson Agro in Viborg, ein bekannter Hersteller von Güllefässern und Miststreuern. Um auch die Viehhaltung zu sehen, wurde ein dänischer Rinderbetrieb und Schweinemastbetrieb besichtigt.

Der Rückreisetag war ähnlich gestaltet: Nahe Flensburg wurde zunächst ein Betrieb mit Milchvieh- und Sauenhaltung besucht sowie eine Biogasanlage. „Jede Besichtigung war spannend, vom Kalkwerk bis zum Rinderbetrieb. Man hat viel gelernt und mitgenommen“, so Lukas Behring. Die fünf jungen Saerbecker sind sich sicher: Nach diesen tollen Erfahrungen ist eine erneute Teilnahme bei der Agrarfahrt im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich.