„Da die hier in Rede stehende Chemikalie ‚WBC 448 neutraler Builder‘ noch nicht dem Heizwasser zugeführt worden ist, ist demzufolge bisher auch noch keine Chemikalie ausgetreten“, erklärt Roos . Die Leckage der Leitung und das ständige Nachfüllen des verlorenen Heizwassers mit circa 2000 Litern pro Woche über Monate in Form von nicht aufbereitetem Trinkwasser habe laut Bürgermeister dazu geführt, dass sich in den Leitungen massiv Magnetit gebildet hatte, das zum Beispiel Wärmeübertrager massiv angreife und diese vollständig verstopfe. Bei einem Ortstermin mit einem Fachbetrieb habe dieser die Chemikalie vorgeschlagen, um im laufenden Heizbetrieb über einen Zeitraum von circa zwei Wochen einen Großteil des Magnetits zu lösen und auszuspülen.

„Bei dem Fachbetrieb, der die Chemikalie angeboten hat, war trotz vorab erfolgter Gespräche der Umfang des wöchentlichen Heizwasserverlustes offensichtlich zunächst nicht ausreichend bekannt und falsch eingeschätzt worden. Nach weiterer Aufklärung über diesen Sachverhalt wurde durch die Geschäftsleitung des Fachbetriebs die Erbringung der angebotenen Leistung als zertifiziertes Unternehmen abgelehnt“, schreibt Roos: „Dies belegt ganz offensichtlich, dass sich nicht kalkulierbare Schäden und Gefahren sowohl in der Umwelt bei Austritt der Chemikalie in größeren Mengen als auch für die mit der Chemikalie in Kontakt kommenden Personen ergeben können. Demzufolge durfte das Spülen und Reinigen der Rohrleitungen nicht durchgeführt geführt werden.“

„Da keine Chemikalien dem Heizwasser zugeführt worden waren, demzufolge auch nicht im Erdreich zu versickern drohten und kein umweltrelevantes Ereignis eingetreten und auch nicht zu befürchten war, wurde der Sachverhalt von der Verwaltung als nicht so relevant eingestuft, als dass er in die Niederschrift über die Ratssitzung vom 26.09.2019 hätte aufgenommen werden müssen“, antwortet der Bürgermeister abschließend auf die Frage der UWG, warum dies nicht geschehen sei.