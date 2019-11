Alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Somit bleibt Sebastian Greiling als Kassierer tätig, sowie Jannik Schmiemann und Ludger Greiling als Bezirkskassierer.

Außergewöhnlich war der nächste Programmpunkt: Abstimmung über die Ernennung von Georg Schmiemann zum Ehrenvorsitzenden des Vereins. Georg Schmiemann war bis 2012 Vorsitzender des Vereins und in dieser Position 21 Jahre tätig. Damit tat er seinem Vater Willi Schmiemann – ebenfalls Ehrenvorsitzender des Vereins – nach. Auf dem diesjährigen Schützenfestjubiläum schlug der derzeitige Vorsitzende Markus Winkeljann vor, Georg Schmiemann zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Unter großem Applaus wurde dem neuen Ehrenvorsitzenden ein Präsentkorb übergeben.

Für das Schützenfest im nächsten Jahr, welches wieder traditionell am Wochenende nach Pfingsten stattfinden soll, präsentierte der Vorstand einen Vorschlag für den Ablauf und die Gegebenheiten. Die Versammlung beschloss, dass das Schützenfest auf der gleichen Wiese stattfinden soll, wie die diesjährige Jubiläumsfeier. Insgesamt blickten die Vereinsmitglieder äußerst positiv auf das Wochenende zurück. Anknüpfend daran präsentierte Schriftführer Oliver Pottmeyer einen Bericht über den Ablauf des Jubiläums: Von der ersten Ideenentwicklung in 2016 bis hin zum Königsball in diesem Sommer wurde deutlich, wie sehr sich die Vereinsmitglieder und ihre Familien sich für das Fest engagierten. „Auch auf die Hilfe der Nachbarvereine war stets Verlass“, berichtete er.

Zum Abschluss der Versammlung gab der Vorstand einige Termine bekannt: Am Montag, 30. Dezember, findet der traditionelle Bilderabend im Hotel Stegemann statt. Das alljährliche karnevalistische Winterfest wurde auf den 18. Januar terminiert.