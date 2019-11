„Sie helfen, zu helfen. Indem Sie Ihre Mitarbeiter bei der ehrenamtlichen Arbeit unterstützen, machen Sie den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen erst möglich. Damit sind Unternehmen wie die Wolters GmbH Vorbilder nicht nur für andere Unternehmen, sondern für die gesamte Gesellschaft“, sagte Reul bei der Verleihung in Düsseldorf.

Aktuell sind acht Mitarbeiter in den verschiedensten Ehrenämtern tätig. Zwei Familienmitglieder des Geschäftsführers sind seit ihrer Jugend aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr Saerbeck. Sie werden, so wie ihre zwei Kollegen aus anderen Freiwilligen Feuerwehren im Umkreis auch, für Einsätze von der Arbeit freigestellt. Die Firma Wolters hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits bei unzähligen Bränden geholfen und die Feuerwehren mit dem Einsatz von Baumaschinen unterstützt. Ortsansässige Vereine und auch die Saerbecker Feuerwehr werden regelmäßig durch Spenden finanziell unterstützt. Das Betriebsgelände und diverse Liegenschaften werden der örtlichen Feuerwehr sowie der DLRG für Übungen jederzeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Ehrung fand bereits zum zwölften Mal statt. Vorgeschlagen werden die Arbeitgeber durch Hilfsorganisationen, Arbeitgeberverbände und die Gemeinden, schreibt das Ministerium.